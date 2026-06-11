Es una de las estrellas de Toy Story, pero se alejó de Hollywood por un secreto que arrastró durante 6 años

Joan Cusack en la premiere de Toy Story 5.

Joan Cusack volvió al centro de los focos luego de su reciente aparición en la alfombra roja del Dolby Theatre, de Hollywood, por el estreno de la película Toy Story 5, donde pone la voz a la vaquera Jessie. La sorpresa por el regreso de la actriz llevó a que contara recientemente cuáles fueron sus razones para adoptar un perfil menos mediático y alejado de la industria del entretenimiento.

El estreno de Toy Story 5, capítulo final de la franquicia de Disney y Pixar, resultó nostálgico y emocionante por la reaparición de Joan Cusack, quien volvió a una alfombra roja después de 11 años y 6 alejada de Hollywood y la actuación. “Me siento muy honrada de poder trabajar en esta industria durante tanto tiempo, pero también es maravilloso poder vivir mi vida, criar a mis hijos, estar en Chicago y ser una persona normal. Es algo invaluable”, dijo en declaraciones a Variety.

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack junto a Woody, Buzz y Jessie, sus personajes en Toy Story 5.

Además de actriz, Cusack es propietaria y administradora de la tienda de regalos Judy Maxwell Home en Chicago, desde 2014. También, ha interpretado a Jessie desde Toy Story 2 y reveló que no pensaba que iba a seguir haciéndola en 2026, ya que llegó a pensar que el papel no tendría mucha importancia: “Pensé que me habían elegido simplemente porque les parecía gracioso tener una vaquera con acento de Chicago. Tendría un par de frases en un par de escenas, y eso sería todo”.

De qué trata Toy Story 5

En Toy Story 5 el propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins, p.g.a., y con guion de Stanton y Harris a partir de una historia de Stanton. La película presenta la canción original I Knew It, I Knew You —interpretada por Taylor Swift y compuesta y producida por Swift y Jack Antonoff y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película, que estrena solo en cines el 17 de junio de 2026.