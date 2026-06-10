Estrella de cine que brilló en Marvel anunció un triste diagnóstico médico: "Tengo malas noticias"

Estrella de cine que brilló en Marvel anunció un triste diagnóstico médico.

Tyler Mane, actor que saltó a la popularidad por haber interpretado a Sabretooth en la película X-Men y por retomar el papel en Deadpool y Wolverine, anunció que fue diagnosticado con cáncer de mama masculino. El actor de 59 años compartió la noticia con sus seguidores, cuando empezó su tratamiento con quimioterapia.

A través de un video en Facebook, Tyler Mane informó a sus seguidores la noticia sobre su cáncer: "Tengo malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos”.

Luego, habló de la importancia de la detección temprana, ya que se trata de uno de los cánceres más raros en hombres: "Como rara vez se habla de ello, suele detectarse en etapas avanzadas y tiene peores resultados. Quiero cambiar eso. Acompáñame en mi viaje para darle una buena patada a esta cosa”.

“Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombre. Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco vergonzoso", admitió en su comunicado, revelando que en principio pensó en ocultar el diagnóstico.

Quién es Sabretooth en X-Men

En X-Men Sabretooth forma parte de la Hermandad de Mutantes liderada por Magneto. Es presentado como un combatiente brutal, de gran fuerza física, velocidad, reflejos aumentados y garras afiladas. A lo largo de la película participa en varias misiones para capturar a Rogue y se enfrenta a los X-Men, especialmente a Wolverine.

Aunque en los cómics Sabretooth y Wolverine tienen una larga y compleja rivalidad, la película de 2000 apenas explora esa relación. El personaje de Tyler Mane tiene pocos diálogos y funciona principalmente como la fuerza física del grupo de Magneto.

Otros actores que han tenido cáncer de mama

En Hollywood uno de los casos más famosos de figuras que atravesaron por un cáncer de mama fue el de Hatti McDaniel, primera actriz afromaericana en ganar un Oscar por Lo que el viento se llevó, que murió por esta enfermedad en 1952. Las actrices Ingrid Bergman, Bette Davis, Kelly Preston y Suzanne Somers también padecieron cáncer de mama.