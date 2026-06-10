Steven Spielberg explicó la relación de su nueva película con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo

La conexión entre El día de la revelación y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.

Este jueves llega a los cines El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg que supone el regreso del mítico cineasta a la ciencia ficción y los OVNIS. Unos temas que el director ya ha explorado anteriormente con títulos como E.T., La guerra de los mundos o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, un filme que muchos sospechaban que podría estar relacionado con la cinta protagonizada por Emily Blunt y Josh O'Connor.

"No es una secuela de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en ningún sentido", aseguró Spielberg en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, queriendo dejar claro que, a pesar de que El Dìa de la Revelaciòn, como su cinta de 1977, trata sobre extraterrestres y OVNIS, no está conectada con esta.

El director señaló una diferencia fundamental entre las dos películas, y es que, mientras que en el filme protagonizado por Richard Dreyfuss era el Gobierno quien ocultaba la existencia de vida alienígena, en su título más reciente quien actúa como antagonista es la empresa Wardex. "La verdad es que no creo que los gobiernos puedan guardar secretos", expuso.

"Pero las grandes empresas tecnológicas sí pueden. Y hay empresas subcontratadas que, en mi opinión, son las que poseen toda la información y disponen de los archivos, no los Gobiernos", añadió el realizador.

Qué dijo Emily Blunt sobre la conexión entre Spielberg y sus películas de extraterrestres

Cabe decir que, aunque Spielberg haya declarado que El Día de la Revelación no es, en modo alguno, continuación de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, esto no contradice directamente anteriores declaraciones de Blunt. "Sin duda, hay preguntas que plantea Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y que se responden en El Día de la Revelación", expuso la actriz en declaraciones a Empire.

De hecho, el comentario de la intérprete parece sugerir que, mientras que la película de 1977 dejaba algunas preguntas sin respuesta, la nueva cinta sí resolverá muchas de las cuestiones que plantee. "Tiene ciertos puntos en común con algunos thrillers de conspiraciones de los años 70, pero de una forma totalmente diferente a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo", comentó por su lado el guionista David Koepp, comparando ambos filmes.