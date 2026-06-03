Clint Eastwood le dice adiós al cine: el comunicado que marca el retiro de una leyenda

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años.

Clint Eastwood, una de las leyendas más grandes del cine, se retiró de la dirección y la actuación a sus 96 años, según comunicó su hijo Kyle en una reciente entrevista. La declaración que movilizó a fans de todo el mundo que siguen a uno de los nombres más importantes de Hollywood.

Kyle Eastwood, hijo de Clint, dio una entrevista a France Info y reveló que su padre ya puso punto final a su carrera en el cine: "He tenido mucha suerte de poder trabajar con él en tantas películas. Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora está retirado". El anuncio fue recibido con sorpresa por muchos fanáticos, aunque no resulta extraño ya que en el pasado reciente Eastwood declaró que diría adiós a la industria sin despedirse.

La última película de Clint Eastwood fue Jurado Nº2, que está disponible en HBO Max y no pasó por salas de cine en Argentina. Fue la primera vez que una película del laureado director no se vio en pantalla grande, no así sus filmes La Mula, Richard Jewell y Cry Macho, los últimos tres que sí habitaron las salas.

De qué trata Jurado N°2, la nueva película de Clint Eastwood

La película dirigida por el ganador del Oscar Clint Eastwood, sigue a Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, mientras ejerce como jurado en un juicio por homicidio de gran repercusión, se enfrenta a un grave dilema moral: algo que podría usar para influir en el veredicto del jurado y, posiblemente, condenar o absolver al acusado.

Completan el reparto de Jurado N°2 la nominada al Oscar Toni Collette (El Sexto Sentido, Little Miss Sunshine), el ganador del Oscar J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man), Chris Messina (Air, Based on a True Story), Gabriel Basso (El Agente Nocturno), Zoey Deutch (The Politician, Zombieland: Tiro de Gracia), Cedric Yarbrough (Unfrosted), Leslie Bibb (Palm Royale, ¡Te Atrapé!), Kiefer Sutherland (Designated Survivor, 24), Amy Aquino (Bosch) y Adrienne C. Moore (Orange Is the New Black).

En la filmografía de Clint Eastwood figuran decenas de películas como actor en las que destacan innumerables roles en el western, como El bueno, el feo y el malo, La leyenda de la ciudad sin nombre, Por un puñado de dólares o La muerte tenia un precio. Además, otras tantas películas dirigidas por él, con Juror #2 siendo la número 40. En total, cuatro Premios Oscar, dos por Sin perdón y dos por Million Dollar Baby, en ambas a mejor película y director. Además, un Oscar honorífico con el premio Irving Thalberg en 1994.