Está en Netflix, es una de las últimas películas de Clint Eastwood y es considerada una joya: la película ideal para el fin de semana.

Clint Eastwood podría ser considerado sinónimo de grandeza hollywoodense. Netflix sabe que cada vez que una película de este gran actor aterriza en su catálogo, explota en reproducciones. Y la plataforma de streaming no está equivocada, claro ejemplo de ello es La Mula, una de las últimas películas del protagonista de El bueno, el malo y el feo.

El gigante del streaming de la "N" roja apostó por este título y ganó, ya que logró conquistar el puesto N°1 de lo más visto en la plataforma. La Mula es una película del 2018 que mezcla el drama de la Guerra de Corea con un cártel de droga mexicano. Con una duración de menos de 2 horas y Clint Eastwood como protagonista, junto a un reparto que brilla con Bradley Cooper, esta producción es ideal para ver durante el fin de semana.

¿De qué trata La Mula?

La Mula narra la historia de Earl Stone, un hombre de 90 años, veterano de la Guerra de Corea y muy honesto, que enfrenta dificultades económicas y personales. Para cubrir deudas y tratar de reparar su relación con su familia, acepta convertirse en transportador de drogas, ser una “mula”. Su avanzada edad y su carácter amable le permiten pasar desapercibido ante la policía mientras realiza viajes entre distintos estados de Estados Unidos.

Clint Eastwood protagoniza La Mula, una película ideal para ver durante el fin de semana.

Con el tiempo, Earl se convierte en la mula más importante de un peligroso cártel, integrado por traficantes despiadados dispuestos a todo. A medida que se adentra en este mundo, queda atrapado entre la obligación hacia el cártel y la persecución de la DEA, viviendo una doble vida que lo enfrenta a dilemas morales y personales mientras lucha por mantener su integridad y proteger a su familia.

Reparto de La Mula: quiénes actúan en la película de Netflix

La Mula se convirtió en una de las películas del momento en Netflix, no solo por su trama atrapante, sino, por su reparto que brilla con Clint Eastwood y Bradley Cooper. Pero además de estas grandes figuras, el elenco se compone por los siguientes actores y actrices: