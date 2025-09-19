Qué películas y series ver este tercer fin de semana de septiembre 2025 en Netflix: están en el TOP 5 de tendencias

Recomendaciones para maratonear en Netflix.

Netflix siempre ofrece opciones para todos los gustos. Entre series de animé, películas de acción, historias de suspenso y drama, pero algunas producciones brillan por estar en tendencia y porque se convierten en las recomendaciones principales. Aquí van cinco películas y cinco series muy bien valoradas para ver.

Películas en Netflix

Las guerreras k-pop. Esta animación se ha convertido en un fenómeno. Los críticos la ven como una joya en combinación de música, acción y fantasía. Es espectacular en lo visual, con canciones pegadizas y mucha energía. Ideal si te gusta algo entretenido y diferente.

El irlandés. Un clásico moderno del cine reciente disponible en Netflix. Una de los mejores las películas que el servicio tiene en catálogo. Tiene una buena dirección, excelente actuación, una reflexión profunda sobre la vida, el poder y las consecuencias.

Vidas pasadas. Esta película ha tenido muy buena recepción por la profundidad de su trato del romance y sus personajes. Sensible, emotiva, bien escrita, con actuaciones destacadas. Perfecta si preferís historias humanas, íntimas, que dejan marca.

Harta. Janiyah es una trabajadora tiene que lidiar con injusticias laborales, el desempleo y la falta de apoyo institucional. En ese contexto debe cuidar a su hija Aria, quien sufre convulsiones crónicas y debe conseguir dinero para pagar los tratamientos. Su desesperación la lleva a tomar un banco como rehén para tratar de encontrar soluciones. Una película llena de suspenso e intriga.

Hotel Royal. Ha sido reconocida en listados de crítica como una película impresionante en atmósfera, con buenas actuaciones. Dos chicas viajeras trabajan en un bar en Australia y a partir de allí todo escala a buscar la supervivencia.

Series en Netflix

Tragones y mazmorras. Un anime de fantasía y comedia que mezcla aventura, criaturas sobrenaturales y cocina. Además de una pizca de temas densos inesperados. Si te gustan mundos fantásticos con mucho humor, personajes bien caracterizados y un estilo que no se toma todo demasiado en serio, esta serie te va a encantar.

Cassandra. Una miniserie alemana de ciencia ficción que combina terror tecnológico con drama familiar. Está ambientada en los años '70, pero lo raro es que hay una inteligencia artificial que es ayudante en casa, y que luego pasará a ser una amenaza obsesiva que no permitirá ser abandonada.

La nobleza de las flores. Este anime debutó con grandes expectativas y ha cumplido. Tiene una estética pulida, una historia muy romántica, un ambiente emocional bien logrado; ideal si te atraen las relaciones, el drama ligero y la belleza visual.

La casa de las flores. Una serie que mezcla comedia oscura, una drama familiar interminable, secretos y tabúes, y crítica social; muy valorada por su originalidad y estilo. Una serie mexicana que siempre entretiene.