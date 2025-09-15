"La nobleza de las flores": lista de personajes y quién es quién en la serie manga de Netflix

"La nobleza de las flores", disponible en Netflix.

Desde su primera edición publicada en octubre de 2021, La nobleza de las flores (un manga de Saka Mikami) ha capturado el interés de los lectores de romance escolar, al explorar cómo los prejuicios sociales pueden ser limitantes para crecer. Ahora, con su adaptación al anime estrenada en julio de 2025 en Netflix, la historia cobra vida en las pantallas.

La trama se centra en dos institutos vecinos en Japón: el Chidori, escuela pública masculina conocida por su reputación rebelde y problemas sociales, y Kikyo, institución femenina de élite, con estudiantes de familias acomodadas, altos estándares académicos y mucho peso del qué dirán.

Lista de personajes de "La nobleza de las flores"

El protagonista, Rintarō Tsumugi (Chidori), da una primera impresión intimidante: físico alto, porte serio, una mirada dura. Pero tras esa fachada, es tímido, sensible, con un gran sentido del deber, tanto hacia su familia como hacia sí mismo.

Rintarō Tsumugi.

Kaoruko Waguri (Kikyo), quien brilla académicamente, tiene una apariencia refinada, pero con un carácter humilde y compasivo. Su vida cómoda no la hace distante; al contrario, se preocupa sinceramente por las personas.

Kaoruko Waguri.

El choque entre las dos realidades sucede cuando Kaoruko se convierte en clienta habitual de la pastelería familiar de Rintarō. Lo que empieza como encuentros cotidianos se convierte en una amistad que crece, enfrenta revelaciones y desafían sus inseguridades, prejuicios de entorno y normas sociales para expresar sus sentimientos. Además de Rintarō y Kaoruko, la historia cuenta con personajes secundarios que tienen peso real en el desarrollo emocional de los protagonistas:

Saku Natsusawa: estudiante de Chidori, alto, de rasgos que lo hacen percibir como atractivo. Es reservado, inteligente, aislado por su rendimiento académico. Su relación con sus amigos y su interacción con Kaoruko y otros personajes, le da capas a su historia.

Saku Natsusawa.

Subaru Hoshina: compañera de Kaoruko, amiga del grupo de Kikyo. Actúa como puente entre personajes, ayuda a suavizar prejuicios y aporta apoyo emocional.

Subaru Hoshina.

Ayato Yorita y Shōhei Usami: amigos de Rintarō en Chidori. Su relación con él le permite mostrar diferentes facetas como la inseguridad, las dudas, pero también su lealtad y capacidad de crecer.

Ayato Yorita.

Shohei Usami.

¿Por qué ver "La nobleza de las flores"?