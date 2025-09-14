Tiene 6 episodios, está basada en una historia real y hoy lidera el ranking en Argentina: la miniserie policial para maratonear en Netflix.

Está basada en hechos reales y es perfecta para quienes busquen una serie para maratonear el fin de semana: Netflix acaba de estrenar una nueva producción que rápidamente se colocó en el top de lo más visto de la plataforma. Con solo 6 capítulos, esta serie con gran ambientación de época es una joyita para ver en pocos días.

Se trata de Las Muertas, la miniserie mexicana basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia que narra la escalofriante historia de las hermanas Baladro, Arcángela y Serafina, conocidas en los años cincuenta como Las Poquianchis. En seis episodios, la producción revive cómo estas mujeres establecieron un imperio de prostíbulos, abusos y asesinatos, hasta convertirse en unas de las criminales más temidas de México. Por este motivo, se trata de la opción perfecta para quienes busquen una historia policial atrapante y con una producción de alto nivel.

Las hermanas Baladro no solo gestionaban un negocio clandestino, sino que lo hacían de manera sistemática: reclutaban mujeres, operaban con complicidad, y utilizaban el miedo como método de control. Las Muertas retrata ese entramado oscuro con tono de sátira política y humor negro, tal como lo hace el estilo literario de Ibargüengoitia, que combina crítica social, ironía y tragedia para exponer las grietas de la realidad mexicana.

Cuál es el elenco de Las Muertas

El elenco incluye nombres destacados como Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez y Joaquín Cosío, quienes dan vida a personajes complejos. Además de su elenco, la producción combina escenarios reales, estética cuidada y momentos perturbadores que no solo buscan impactar, sino invitar al espectador a reflexionar sobre la corrupción, la impunidad y el silencio social que permitió que crímenes de semejante magnitud continuaran durante tanto tiempo.