La comedia negra nórdica que Netlix mantiene desde 2021

Netflix mantiene en su catálogo de septiembre una de las producciones nórdicas más peculiares de los últimos tiempos: Post mortem: Nadie muere en Skarnes. Estrenada el 25 de agosto de 2021, la miniserie de seis episodios combina elementos sobrenaturales, comedia negra, drama y suspenso que le valieron la calificación de "singular".

Dirigida por Harald Zwart y Petter Holmsen, Post mortem: Nadie muere en Skarnes narra la historia de Live Hallangen, personaje encarnado por Kathrine Thorborg Johansen, quien es hallada muerta en un campo. Al ingresar su cuerpo a la morgue, despierta sin explicación.

El reparto principal incluye también a Elias Holmen Sørensen, André Sørum, Kim Fairchild, Sara Khorami y Terje Strømdah. "El humor negro y retorcido está bien logrado, y todo el elenco vende cada momento del espectáculo", subrayó el portal Butwhytho.net.

De qué se trata "Post mortem: Nadie muere en Skarnes"

Ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Skarnes, la trama gira en torno a Live Hallangen, una mujer que, tras ser declarada muerta, vuelve a la vida. Su misteriosa resurrección despierta inquietantes cambios en ella: un apetito insaciable por la sangre y una fuerza inusual, lo que la hace sospechar que algo oscuro habita en su interior.

Post mortem: Nadie muere en Skarnes mezcla el género de terror con la sátira y el humor negro, explorando temas como la moralidad, la supervivencia familiar, los secretos comunitarios y la delgada línea entre la vida y la muerte.

"Tuve que encontrar un lugar lo suficientemente pequeño como para que justo tuviera una funeraria. Mientras escribía, recorría Skarnes en Google Maps. No hay un pensamiento arquitectónico unificado detrás de nada en el pueblo; hay granjas antiguas y hermosas, muros de los sesenta, y el ayuntamiento de cristal, y todo tiene una pátina. Hay tanta textura que me gusta en Skarnes", repasó Holmsen en diálogo con el periódico Dn.no al ser consultado por el escenario de filmación.

Ficha técnica de la miniserie de "Post mortem: Nadie muere en Skarnes"