"Las guerreras k-pop": reparto y de qué trata la película de Netflix

"Las guerreras k-pop" (2025).

Estrenada en junio de 2025 en Netflix, Las guerreras K-pop se ha consolidado como un auténtico fenómeno global. Esta película animada de acción, fantasía y música combina los brillantes escenarios del k-pop con una mitología demoníaca, instalándose como la película más vistas de la historia de la plataforma.

La historia gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolas del K-pop que llevan una doble vida: cuando no están llenando estadios con su banda, se convierten en cazadoras de demonios. Su misión consiste en proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, en especial de la boy band rival Saja Boys, compuesta en realidad por demonios disfrazados con planes oscuros.

Una película producida por Sony Pictures Animation, la empresa creativa detrás de la saga animada de Spider-Man: un nuevo universo, Hotel Transylvania y Lluvia de albóndigas, y distribuida por Netflix.

El equipo detrás de "Las guerreras K-pop"

En cuanto a producción, la película fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, con un guion coescrito por ellos, junto a Danya Jiménez y Hannah McMechan. La idea original es de Kang. Además, detrás de la música se encuentran nombres como Ejae, Jenna Andrews, Danny Chung, Ido, Vince Kush, Daniel Rojas, Stephen Kirk, Lindgren y Mark Sonnenblick, que contribuyen a la banda sonora que ha conquistado plataformas musicales a nivel mundial.

El reparto de voces reúne talentos tanto de diferentes partes del mundo, especialmente del continente asiático. Algunos de los más destacados son:

Arden Cho como Rumi.

como Rumi. May Hong como Mira.

Arden Cho y May Hong.

Ji-Young Yoo como Zoey.

como Zoey. Ahn Hyo-Seop como Jinu.

Ji-Young Yoo y Ahn Hyo-Seop

Además, han colaborado otros actores y actrices de voces en el resto de personajes que componen la historia, como Ken Jeong, Daniel Dae Kim, Lee Byung-hun, Kim Yunjin, Liza Koshy, Joel Kim Booster, entre otros.

El impacto de "Las guerreras K-pop"

El lanzamiento de la película ha sido muy sobresaliente, pues hasta agosto de 2025 había superado los 236 millones de visualizaciones en Netflix, destronando a Alerta roja como la película más vista de la plataforma hasta la fecha. También ha conseguido que su banda sonora logre posiciones destacadas en cuadros mundiales, incluida la canción Golden, interpretada por Huntr/x, que alcanzó el número uno del Billboard Global 200.

En resumen, Las guerreras K-pop no solo es una película entretenida por su mezcla de música, acción y fantasía, sino que ha logrado conectar con públicos de distintas edades y culturas, impulsada por una animación vistosa, una narrativa que juega con lo fantástico y lo cotidiano (la fama, la mitología, el secreto), y una banda sonora que vive por sí misma. Su éxito plantea además la posibilidad de secuelas u otros productos derivados, ante un público que ya se ha declarado fanático.