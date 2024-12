Cómo es Juror N°2, la nueva película de Clint Eastwood.

El legendario actor y director de cine Clint Eastwood sigue en actividad a sus 94 años y con un filme que aún no se vio en las salas de cine de Argentina, Jurado N°2 (Juror N°2 en su nombre original en inglés). Pero la espera de los cinéfilos argentinos por el nuevo filme del realizador de éxitos como Harry, El Sucio, El Jinete Pálido, Los Puentes de Madison y Million Dollar Baby, entre otros, se vio frustrada ante un inesperado anuncio que se dio a conocer en las últimas horas.

A través de un comunicado se anunció que Jurado N°2 no se proyectará en salas de cine en Argentina y será un estreno exclusivo de la plataforma Max, el próximo 20 de diciembre. Esta noticia desencantó a muchos seguidores de Eastwood, ya que podría tratarse de la última película de su carrera y la primera en no estrenarse en cines de Argentina. La Mula, Richard Jewell y Cry Macho, últimos tres filmes del cineasta, sí tuvieron paso por las salas de cine locales.

De qué trata Jurado N°2, la nueva película de Clint Eastwood

La película dirigida por el ganador del Oscar Clint Eastwood, sigue a Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, mientras ejerce como jurado en un juicio por homicidio de gran repercusión, se enfrenta a un grave dilema moral: algo que podría usar para influir en el veredicto del jurado y, posiblemente, condenar o absolver al acusado. Completan el reparto de Jurado N°2 la nominada al Oscar Toni Collette (El Sexto Sentido y próximamente Mickey 17), el ganador del Oscar J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man), Chris Messina (Air, Based on a True Story), Gabriel Basso (El Agente Nocturno), Zoey Deutch (The Politician, Zombieland: Tiro de Gracia), Cedric Yarbrough (Unfrosted), Leslie Bibb (Palm Royale, ¡Te Atrapé!), Kiefer Sutherland (Designated Survivor, 24), Amy Aquino (Bosch) y Adrienne C. Moore (Orange Is the New Black).

Clint Eastwood dirige la película, con guion de Jonathan Abrams (Escape Plan). La producción está a cargo de Eastwood, Tim Moore, Jessica Meier, Adam Goodman y Matt Skiena, con producción ejecutiva de David M. Bernstein, Ellen Goldsmith-Vein y Jeremy Bell. Con el esperado estreno de Jurado N°2 Eastwood deja tras de sí una de las carreras más prolíficas y aclamadas de la historia del séptimo arte. En su filmografía cuenta con decenas de películas como actor en las que destacan innumerables roles en el western, como El bueno, el feo y el malo, La leyenda de la ciudad sin nombre, Por un puñado de dólares o La muerte tenia un precio. Además, otras tantas películas dirigidas por él, con Juror #2 siendo la número 40. En total, cuatro Premios Oscar, dos por Sin perdón y dos por Million Dollar Baby, en ambas a mejor película y director. Además, un Oscar honorífico con el premio Irving Thalberg en 1994.

Una de las últimas apariciones públicas de Eastwood fue durante una conferencia organizada por la reconocida conservacionista Jane Goodall. Acompañado por su asistente, la leyenda de Hollywood lució su característica barba espesa y su cabello blanco despeinado mientras vestía una camisa de franela azul a cuadros, pantalón gris y zapatillas deportivas. El evento, titulado "Razones para la esperanza", tuvo lugar en el Centro Cultural Sunset en Carmel-by-the-Sea, condado que lo supo tener de alcalde, en abril del 2024.