Una de las científicas más famosas fue comparada con Thanos por pedir "eliminar" personas

Jane Goodall, una de las científicas más importantes en el estudio de chimpancés en libertad, soltó polémicas declaraciones y fue comparada con el malvado villano de Marvel.

Jane Goodall es una de las científicas y etólogas más destacadas del mundo en el estudio de chimpancés en libertad y su trabajo resulta fundamental para entender el comportamiento de los primates, que según sus investigaciones pueden fabricar y usar herramientas como los humanos. Pero más allá de su contribución a la ciencia, la inglesa de 89 años lanzó polémicas declaraciones y fue comparada con el temible villano Thanos, de la película de Marvel Avengers.

Un video viralizado por la cuenta de Twitter Science Simplified muestra a Goodall 8 años atrás dejando entrever su polémico lado oscuro. "Si me permitieran cambiar algunas cosas. Si tuviera un poder mágico me gustaría, sin causar dolor ni sufrimiento, reducir el número de personas en el planeta, porque somos demasiados, nuestro planeta tiene recursos finitos y los estamos consumiendo. Eso significará mucho sufrimiento en el futuro", indica la científica en el recorte que llegó hasta TikTok, donde no dudaron en comparar sus opiniones con el accionar de Thanos, el villano de Avengers. En la cinta homónima, Thanos elimina a una porción de la población mundial con el chasqueo de un dedo.

La prueba de que su pensamiento sigue intacto vino con un video que no tardó en filtrarse y que data del 2020, año en el que Goodall asistió al Foro Económico Mundial de Davos y pronunció: "No podemos escondernos del crecimiento de la población humana, porque es la base de muchos de los otros problemas. Todas estas cosas de las que hablamos no serían un problema si el mundo tuviera el tamaño de población que había hace 500 años". Por el momento la científica no se pronunció sobre los videos que hicieron ruido en las redes, incluso entre sus seguidores más fieles.

El mensaje de Jane Goodall por la liberación del chimpancé argentino Toti

En 2022, Jane Goodall se pronunció en torno al pedido de liberación del chimpancé Toti, nacido en cautiverio en Argentina, y en una conferencia donde estuvo el actor Boy Olmi remarcó: “Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para Toti, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura”. Toti nació hace 32 años en el zoológico de Córdoba, pero en 2013 lo trasladaron al zoo Bubalcó en General Roca y desde hace algunos años un grupo de proteccionistas de la zona pide que se lo lleve a un lugar acorde a su situación.

“Ningún chimpancé debe estar confinado, solo. Toti debe ser enviado a un centro especializado para la rehabilitación de grandes simios donde pueda integrarse gradualmente en un grupo”, advirtió la proteccionista y especialista en vida silvestre.