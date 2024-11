Filtran el plan de Marcelo Gallardo para que Enzo Pérez vuelva a River

River Plate sueña con el regreso de Enzo Pérez: el plan de Marcelo Gallardo.

Mientras River Plate se encuentra con la cabeza en tratar de obtener la clasificación a la próxima Copa Libertadores después de un flojo año, el mercado de pases ya comienza a avisorarse y Marcelo Gallardo podría concretar el regreso de Enzo Pérez. Uno de los últimos ídolos del club, del que se especuló un retiro, tendría cuerda para rato en el "Millonario".

Según informó este martes el periodista Nicolás Distasio en el programa de televisión F12 de ESPN, conducido por Mariano Closs, el plan de Gallardo es tener una charla con el mendocino antes de fin de año para hacerle saber su deseo de contar con él. La gran relación que quedó entre ambos del anterior ciclo, en el que compartieron cinco años, puede ser determinante para que el ex Godoy Cruz dé el "sí".

Sin embargo, no todo es tan sencillo. En Estudiantes de La Plata están tratando de convencerlo para que renueve el contrato que le finaliza el 31 de diciembre y sea el líder de un plantel que tendrá varias caras nuevas en 2025, con el fin de pelear la Libertadores. Aunque Eduardo Domínguez no confirmó su continuidad en el "Pincha", todo indica que el enrtenador es uno de los que está insistiendo para que el exjugador de la Selección Argentina siga en el "León".

La salida de Enzo Pérez de River, a fines del 2023, no fue lo que esperaba. El cortocircuito con Martín Demichelis provocó que se fuera de Núñez de la manera menos esperada y, ahora, con Gallardo en el banco de suplentes, se le abrió una puerta de retorno y que, incluso, podría ser el broche de oro para su carrera, a los 38 años.

Los números de Enzo Pérez en River

Partidos jugados: 241.

Goles: 6.

Asistencias: 10.

Títulos: Copa Argentina (2017 y 2019); Supercopa Argentina (2018 y 2021 correspondiente a 2019); Liga Profesional de Fútbol (2021 y 2023); Trofeo de Campeones (2021 y 2023); Copa Libertadores (2018) y Recopa Sudamericana (2019).

Demichelis se cansó del silencio y liquidó a la dirigencia de River: "No"

Martín Demichelis se cansó de guardar silencio acerca de su salida de River y fulminó a la dirigencia comandada por Jorge Brito. El actual entrenador de Rayados de Monterrey disparó munición gruesa desde México durante una entrevista y sostuvo que su adiós no fue de común acuerdo como anunció el club de Núñez en los canales oficiales de sus redes sociales.

El director técnico de 43 años fue entrevistado por el canal de televisión TUDN y se sinceró a puro detalle con relación a la despedida de la institución que lo vio nacer. Si bien consiguió tres títulos y tuvo una gran efectividad al frente del plantel profesional del "Millonario", "Micho" fue despedido el 28 de julio del 2024 ante una multitud en el estadio Monumental, cuando derrotó por 1-0 a Sarmiento de Junín con el golazo de Franco Mastantuono de tiro libre.

Con respecto al final del ciclo de un año y siete meses al mando de la Primera de la "Banda", en TUDN le preguntaron si efectivamente la situación había sido de común acuerdo. Sin dudarlo, el exdefensor de la Selección Argentina disparó munición gruesa: “Honestamente no, no voy a ser hipócrita...". "Me cesaron de River, fue un sábado“, insistió el ex Manchester City y Málaga, entre otros.

Sobre las propuestas que recibió apenas lo echaron desde Núñez, el ex DT de la Reserva de Bayern Munich reveló: “Se contactaron de Alemania y pensé que iba a ser mi siguiente paso, pero estábamos a mitad de temporada". Y remató: "Estaban los bancos ocupados, no me imaginaba que iba a salir algo tan interesante y rápido como lo de Monterrey“. Más allá de los trofeos obtenidos en la entidad que lo vio nacer, el equipo no estuvo a la altura en el 2024, jugó mal, quedó eliminado de la Copa Argentina y muy lejos de la cima en la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, fue el que más puntos sumó en la fase de grupos de la Libertadores.