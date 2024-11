Volantazo en San Lorenzo: no juega con Russo y se iría en el mercado de pases

La vuelta de Miguel Ángel Russo a San Lorenzo de Almagro trajo consigo no sólo algunos resultados positivos con respecto a lo que vivió el equipo en los últimos meses, sino también una renovación. Con esto, también asoma la posibilidad de que varios futbolistas se vayan en el mercado de pases y uno de ellos llegó hace pocos meses. Si bien no está confirmada su salida, es uno de los principales apuntados a cambiar de destino en 2025.

Se trata de Francisco Fydriszewski, delantero con pasado en Newell's y Argentinos Juniors que no continuaría en la institución. De hecho, el propio entrenador no le dio demasiados minutos desde su arribo más allá de que integró el banco de suplentes y sus números con la camiseta del "Ciclón" no son para nada positivos. De hecho, su última vez en el verde césped fue contra Godoy Cruz de Mendoza el pasado sábado 12 de octubre donde quedó "marcado" por errar un penal de manera insólita por "picar" la pelota, por lo que de ahí en más no volvió a jugar y su futuro estaría lejos del club.

Con sólo 92 minutos disputados en cuatro partidos, el "Polaco" seguiría su carrera en Universitario de Perú para competir en la Copa Libertadores del año próximo. Hasta el momento fue el club que se interesó en él para convertirse en refuerzo, aunque dependerá del acuerdo al que lleguen ambas dirigencias. Cabe destacar que el delantero tiene contrato con San Lorenzo hasta fines del 2026, al margen de que no tiene lugar en el primer equipo.

Los números de Fydriszewski en su carrera

Clubes : Newell's, Villa Dálmine, Argentinos Juniors; Lugo de España; Deportes Antofagasta de Chile; Liga de Portoviejo, Aucas y Barcelona de Ecuador.

: Newell's, Villa Dálmine, Argentinos Juniors; Lugo de España; Deportes Antofagasta de Chile; Liga de Portoviejo, Aucas y Barcelona de Ecuador. Partidos jugados : 247.

: 247. Goles : 96.

: 96. Títulos: Serie A de Ecuador (2022).

Limpieza en San Lorenzo: quiénes son los jugadores apuntados por Russo para no seguir en 2025

San Lorenzo llevará adelante una "limpieza" de jugadores de cara a la próxima temporada, con el objetivo de formar un plantel más competitivo. El 'Ciclón', que marcha en la decimoctava posición en la actual edición de la Liga Profesional de Fútbol, tiene muy pocas chances de clasificar a un certamen continental en 2025, por lo que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico buscarán refuerzos para pelear en lo más alto en el torneo local. El entrenador Miguel Ángel Russo ya tiene apuntados algunos nombres de futbolistas que no seguirán en el plantel.

Este miércoles, el conjunto de Boedo hizo uso de la opción de compra por Alexis Cuello, el primer refuerzo pensando en la siguiente temporada. El delantero de 24 años llegó proveniente de Almagro en enero (es el máximo goleador del equipo en este 2024) y la dirigencia presidida por Marcelo Moretti desembolsó alrededor de un millón de dólares por el 60% de su pase. Como contracara, serán varias las bajas para afrontar el 2025, y algunas de ellas tendrán como protagonistas a jugadores importantes dentro de la nómina: los arqueros Facundo Altamirano y Gastón 'Chila' Gómez, el capitán Gonzalo Luján, el joven volante Elian Irala y el propio Fydriszewski tienen en duda su continuidad.