Multinacionales plantearon en EEUU las dudas que genera el plan de Milei

A pesar del entusiasmo que generan las ideas de la libertad, empresas multinacionales que operan en argentina plantearon las dudas y límites del programa económico que ejecuta Javier Milei sin inversiones a la vista.

Fue durante un viaje a Washington con dirigentes políticos argentinos donde los referentes empresariales se presentaron ante distintas instituciones norteamericanas. Frente a sus colegas de la US Chambear of Commerce los directores de relaciones institucionales y otras autoridades privadas presentan su plan de negocios y los desafíos a corto y largo plazo que presenta el mercado local de las firmas globales.

Los anfitriones norteamericanos se mostraron satisfechos con la imagen que proyecta Milei de un “presidente pro mercado y abanderado en el déficit cero” y valoraron las reformas que se han tomado hasta ahora. Los invitados advirtieron que hay mayor interés por Argentina que en encuentros anteriores por la baja de la inflación y la caída del riesgo país.

Sin embargo, ante ese entusiasmo las firmas locales matizaron que permanece “un cúmulo de regulaciones excesivas” que complica posibles inversiones. “A nivel internacional lo que define una inversión en un país u otro son las regulaciones y eso es en lo que se fijan”, analiza uno de los presentes en la extensa agenda de reuniones.

La salida del cepo vía deuda con el FMI fue evaluada como determinante pero se plantearon las dudas existentes sobre cómo el gobierno acumulará el nivel de reservas que figura en el acuerdo firmado hace un mes.

El giro de utilidades al exterior es fundamental para las empresas multinacionales. Las reservas son necesarias. El ministro de Economía Luis Caputo anunció que junto con el acuerdo con el FMI se levantaba esa restricción a partir del próximo ejercicio.

Una reforma fundamental que era exigida pero que aún no se tradujo en anuncios de inversiones. “Las empresas no incrementan su presencia si no pueden sacar la plata”, analiza el dirigente. “Sus reacciones no son tan rápidas e inmediatas”, evalúa tras su paso por la capital norteamericana.

El precio del dólar y el rol del Banco Central también fue tema. “Se espera que Milei no intervenga en el tipo de cambio. Si no comprás dólares no acumulás reservas”, razonó. En charlas informales se comentó que el FMI no está de acuerdo con que el precio del dólar vaya hacia el piso de la banda negociada porque implica profundizar el atraso cambiario existente previo a la salida del cepo. “Si pasado el plazo no se acumularon reservas alguna corrección el FMI va a exigir”, se concluyó.

Las empresas locales comunicaron también la necesidad de reglas más claras en distintos rubros y hubo reclamos por las barreras que existen en el sector alimenticio.

Por el sector privado viajaron directivos de Amazon web services, Bago, Bayer, Johnson & Johnson, Pan American Energy y Shell. Mientras que la comitiva de dirigentes la integraron Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; Pablo Ansaloni, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires; Beatriz Ávila, senadora nacional por la Provincia de Tucumán; Alejandro Cacace, subsecretario del Ministerio de Desregulación; Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior; Martín Fernández, coordinador de la Secretaría de Agricultura; Natalia Gadano, senadora santacruceña; Juan Luis Ousset, jefe de Gabinete de Neuquén; Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro; y Sergio Uñac, senador nacional por San Juan.