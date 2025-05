Marra rompió la veda, sorteó US$ 10.000 y acusó al kirchnerismo de "tirarle" el link

El candidato a legislador porteño por Libertad y Orden, Ramiro Marra, rompió la veda electoral y subió un video a sus redes sociales sorteando US$ 10.000 entre sus seguidores. El dirigente, que fue expulsado hace pocos meses de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que le pidieron esa suma de dinero por alquilar un búnker de campaña para presenciar los resultados del próximo domingo, pero que él "no está" para "esos encuentros" y que prefiere regalar la plata.

"Para un búnker modesto, en un hotel modesto y me han pasado US$ 10.000. Me parece totalmente innecesario, pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo y que se puedan sumar a través de este formulario. Menos festejo y más devolución hacia los argentinos que está apoyando el cambio de rumbo de la Argentina", indicó Marra en un video que colgó en su red social X.

Ante la "insistencia" de los medios de comunicación por saber "dónde" será su búnker de campaña, Marra explicó que no comulga con esos eventos. "Me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros. No me parece correcto. Me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y de un gasto de dinero que es totalmente innecesario", detalló.

El link al sorteo, caído

Marra, que dejó el partido de Javier y Karina Milei para formar parte de la Ucedé, acompañó este video con un link a un Google Forms, una herramienta online en la que se pueden generar formularios, encuestas y cuestionarios para generar bases de datos con distintos fines. "Antes de gastar ese dinero en un búnker que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes que forman parte de esta batalla cultural. Para anotarse, pueden hacerlo a través de este link. https://bit.ly/sorteomarra", escribió. El candidato quiso utilizar la aplicación para rifar su pata en plena veda electoral, pero el link se cayó y le echó la culpa al kirchnerismo.

"Se ve que a los Kukas no les gusta el Libre Mercado y nos están tirando abajo el formulario. No pasa nada, los datos quedaron guardados para el sorteo. Acá va nuevo link para que se puedan anotar", agregó tiempo después del anuncio del sorteo.

Sin embargo, a este nuevo enlace tampoco se podía ingresar pasado el mediodía. "Lo sentimos. No puedes acceder a este documento porque infringe las Condiciones del Servicio", decía el cartel de Google.