Mirtha Legrand pidió que "los ricos paguen más" y Marra salió a defenderlos

La conductora de televisión, Mirtha Legrand, tuvo un cruce durante su programa con el candidato a legislador porteño Ramiro Marra sobre el rol que deben cumplir los ricos en la sociedad. Mientras que la diva los cuestionó por ser "medio amarretes" y "mezquinos" y les exigió que "paguen más", el ex integrante de La Libertad Avanza los defendió al decir que son "inteligentes" y que no deben pagar sino "invertir más".

“Qué lástima... yo si fuera gobierno lo arreglo todo inmediatamente. Que los ricos paguen más”, dijo Legrand durante la emisión de su programa La noche de Mirtha por El Trece. Marra, que minutos antes hizo una defensa del modelo económico que implementa Javier Milei, recogió el guante y salió en defensa de los más pudientes. "Eso tampoco no fue la solución. La única solución que hay es que los ricos inviertan más, no que paguen más. Hay que fomentar a los ricos, no ir en contra", contestó y comenzó el breve debate.

Al escucharlo, la diva le retrucó que "los ricos, en general, son medio amarretes, no son muy generosos". Frente a este planteo, el legislador que fue echado meses atrás de La Libertad Avanza (LLA) insistió en su defensa. "Si son amarretes puede ser para gastar, pero sí son inteligentes para invertir y ganar más plata", señaló. La conductora no se quedó callada y, antes de cerrar el debate y cambiar de tema, sentenció: "Por eso son ricos, porque cuidan su capital".

La expulsión de Marra del partido de Milei

Otro momento tenso fue cuando Legrand le consultó a Marra por su escandalosa salida -en enero de 2025- del partido que fundó junto al presidente Milei. "Me sacaron por un tuit. Me echaron, nunca entendí por qué", se lamentó el legislador, que luego quiso aclarar: "No me llevaba mal con nadie. No fue una decisión mía".

Por otro lado, la conductora también lo incomodó al preguntarle por su vínculo con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "Tengo una buena relación histórica, por lo que logramos que fue sacar al kirchnerismo del poder", sostuvo. Sin embargo, Legrand arremetió: "¿No fue Karina la que te echó?", preguntó, y Marra contestó no tener "esa información".

"Ahora estoy en un proyecto importante que es tratar de recuperar el orden de la Ciudad. Traté de tomarme un tiempo de silencio, porque algo que aprendí en mi corta carrera política es que no ayuda a la Argentina estar tirando declaraciones", indicó Marra sobre su actualidad como candidato por la Unión del Centro Democrático (Ucedé).