Limpieza en San Lorenzo: quiénes son los jugadores apuntados por Miguel Ángel Russo para no seguir en 2025

'Chila' Gómez, Luján y Fydriszewski están entre los apuntados para dejar el equipo el próximo año.

San Lorenzo llevará adelante una "limpieza" de jugadores de cara a la próxima temporada, con el objetivo de formar un plantel más competitivo. El 'Ciclón', que marcha en la decimoctava posición en la actual edición de la Liga Profesional de Fútbol, tiene muy pocas chances de clasificar a un certamen continental en 2025, por lo que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico buscarán refuerzos para pelear en lo más alto en el torneo local. El entrenador Miguel Ángel Russo ya tiene apuntados algunos nombres de futbolistas que no seguirán en el plantel.

Este miércoles, el conjunto de Boedo hizo uso de la opción de compra por Alexis Cuello, el primer refuerzo pensando en la siguiente temporada. El delantero de 24 años llegó proveniente de Almagro en enero (es el máximo goleador del equipo en este 2024) y la dirigencia presidida por Marcelo Moretti desembolsó alrededor de un millón de dólares por el 60% de su pase. Como contracara, serán varias las bajas para afrontar el 2025, y algunas de ellas tendrán como protagonistas a jugadores importantes dentro de la nómina: los arqueros Facundo Altamirano y Gastón 'Chila' Gómez, el capitán Gonzalo Luján, el joven volante Elian Irala y el delantero Francisco Fydriszewski tienen en duda su continuidad.

Altamirano y 'Chila' Gómez, dos incógnitas para ocupar el arco de San Lorenzo

Facundo Altamirano tuvo un partido en particular que cambió por completo su trayectoria en San Lorenzo: en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, el ex Patronato dejó un rebote que significó el empate del cuadro brasileño como visitante. Ya para la vuelta, Leandro Romagnoli, por entonces DT del equipo, decidió que no siga siendo titular. Su futuro, casi tres meses después de aquella noche, parece estar lejos de vestir la camiseta azulgrana.

Gastón Gómez fue el reemplazante de Altamirano bajo los tres palos, y así se mantuvo incluso después de la llegada de Russo al banco de suplentes. Sin embargo, su rendimiento tampoco convenció y todo parece indicar que el 'Ciclón' lo dejará ir: la condición de pagar 1.800.000 dólares por el 80% de su pase no es una opción viable para la dirigencia. Orlando Gill, guardameta paraguayo de 23 años que se encuentra a préstamo, toma impulso para ocupar el puesto vacante a partir de 2025.

Luján, Irala y Fydriszewski, otros tres apuntados para emigrar en la próxima temporada

Tanto Gonzalo Luján como Francisco Fydriszewski fueron fuertemente cuestionados por el nivel demostrado en los últimos partidos por la Liga Profesional. El defensor y capitán del plantel dejó una pobre imagen en la derrota por 2 a 1 frente a Racing en la última fecha, mientras que el 'Polaco' cayó en desgracia para el hincha luego de fallar un penal en el último minuto ante Godoy Cruz al intentar picarla.

Caso distinto es el de Elian Irala: el joven volante despertó el interés de clubes europeos y podría irse en el próximo mercado de pases. Brighton & Hove Albion se perfila como el principal candidato para llevárselo con una oferta por su ficha que ronda los cinco millones de dólares. Existe otra propuesta del fútbol ruso, aunque de momento no se dio a conocer más información al respecto.

Sonríe Miguel Russo en San Lorenzo: vuelve una pieza clave del plantel

Después de la derrota sufrida ante Racing en la Liga Profesional de Fútbol 2024, San Lorenzo buscará cambiar el panorama cuando reciba a Belgrano de Córdoba el próximo viernes 29 de noviembre por la fecha 25 del mencionado torneo. Para dicho compromiso, Miguel Ángel Russo contará con una pieza fundamental del plantel que recientemente se recuperó de una lesión. Lo positivo es que el "Ciclón" tendrá una semana más de descanso para que el futbolista pueda entrenarse con normalidad junto a sus compañeros para luego sumar minutos en el verde césped.

Gastón Hernández es candidato a estar entre los citados para el duelo frente a Belgrano de Córdoba el próximo 29 de noviembre.

Uno de los regresos más esperados por los hinchas del elenco de Boedo en este momento es el de Gastón Hernández, quien el pasado mes de marzo contra Platense sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Después de varios meses inactivo, todo indica que tendrá la oportunidad de volver, aunque todo dependerá de la decisión del técnico. La realidad es que el defensor recibió el alta médica y estará a disposición del experimentado DT para los últimos partidos.

Por supuesto, primero tendrá que entrenar junto a sus compañeros en lo futbolístico para tener ritmo nuevamente. Luego dependerá del propio Russo darle rodaje en los encuentros o esperar hasta el año próximo para que lo haga en la pretemporada. Cabe destacar que el zaguero central con pasado en San Martín de San Juan que se perdió gran parte del 2024 firmó a fines de octubre la renovación de su vínculo con el club hasta diciembre del 2027 y está cada vez más cerca de la vuelta.