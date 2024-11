¿Haaland va preso? El impensado golpe para Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola en Manchester City no deja de tener disgustos y en las últimas horas se sumó otro, que tiene que ver con su delantero estrella Erling Haaland. El equipo lleva cinco derrotas al hilo en la temporada, no levanta cabeza y para colmo podría perder a una de sus figuras, quien corre el riesgo de quedar preso. Si bien se tiene que dar una circunstancia en particular para que esto suceda, la noticia no pasó desapercibida en el elenco "Ciudadano".

El pasado sábado 26 de octubre del 2024 fue la última vez que el conjunto inglés consiguió un triunfo y lo hizo por la mínima ante Southampton por la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, justamente con un gol del "Androide". De ahí en más las cosas no salieron para nada bien y hasta el Liverpool le sacó ocho puntos de ventaja en la tabla del mencionado torneo. Mientras espera por revertir esta situación contra Feyenoord de Países Bajos este martes 26 de noviembre por la Champions, Haaland afronta este problema inesperado.

El medio de comunicación suizo Blick publicó hace algunas horas que el atacante de la Selección de Noruega no pagó una multa de 64,3 euros a tiempo. La misma corresponde a cuando viajó con el plantel del City para jugar por el mencionado torneo continental contra Young Boys en 2023 e incumplió una ley de tránsito. Debido a que todavía no pagó, todo indica que podría ir preso por un día en el caso de que vuelva a pisar Suiza. La mala noticia es que, según trascendió, tiene intenciones de pasar sus vacaciones en el Cantón de Vaud de la ciudad de Lausana en dicho país junto a su padre, lo cual aún no está confirmado.

Los números de Haaland en Manchester City

Partidos oficiales jugados : 115.

: 115. Goles : 105.

: 105. Asistencias : 15.

: 15. Títulos: Premier League 2023 y 2024; FA Cup 2023; UEFA Champions League 2023; Supercopa de Europa 2023 y Community Shield 2024.

Rodri, Balón de Oro, dijo lo que nadie sabía sobre Julián Álvarez

Rodri, excompañero de Julián Álvarez en Manchester City, llenó de elogios al delantero de la Selección Argentina. El mediocampista español dijo lo que nadie sabía acerca del atacante surgido en River Plate, se refirió a su carrera profesional y le auguró un gran futuro con la camiseta de Atlético de Madrid, el mismo club por el que pasó el volante en la temporada 2018-2019.

Rodrigo Hernández, de 28 años, fue entrevistado en el programa de radio llamado El Partidazo (COPE) y manifestó que continúa en diálogo con la "Araña" pese a que ahora jueguen en equipos diferentes. De hecho, confirmó que “Julián está contento" en el "Colchonero" y amplió: "Ya le avisé de que el reto era distinto”. Con relación al cambio de los "Ciudadanos" al "City" y viceversa, detalló: “Hemos hecho el mismo camino pero al revés, él se ha adaptado mejor”. “Es un reto nuevo para él, distinto, ya lo hablamos. Le allané el terreno porque hemos hecho el camino inverso”, insistió Rodri sobre Julián Álvarez.