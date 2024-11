Se supo cuánto cuesta el carrito viral en el que anduvo Susana Giménez: "Es increíble"

Susana Giménez causó repercusión en las redes por su posteo.

Susana Giménez causó furor en las redes sociales en las últimas horas debido a u video que compartió, en el que se la ve andando en un extraño carrito. El posteo de volvió viral en cuestión de minutos y el interés por saber el precio del aparato e cuestión aumentó, y que la diva se mostró súper satisfecha con el mismo.

La conductora regresó a la televisión hace dos meses, después de cuatro años alejada de la pantalla, y por eso estuvo en auge en esta última etapa del año. De ese modo, las publicaciones de redes de Susana tienen más repercusión de lo común y eso pasó con su gracioso video, que tuvo gran cantidad de comentarios.

Se trata de un Carry-on eléctrico que se fabrica en el exterior y tiene un precio de 800 dólares. En el video que compartió, Susana asegura que había pensado en viajar a China para comprarlo allá y que por eso se sorprendió cuando se enteró de que el producto estaba disponible en Argentina. "¡Gracias Katya! ¡Moría por tener uno! Ahora aunque me den la gate (puerta) 455 voy feliz. Es el mejor regalo que me pudieron hacer. Yo quería ir a China a comprarlo y resulta que está acá en Argentina. ¡Es increíble!", agradeció Giménez en el posteo, ya que se trató de un regalo.

Fuertes declaraciones de Moria Casán y Graciela Alfano sobre Susana Giménez

"(Susana) nos odia. Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva", comentó Moria en el ciclo de Dante Gebel, al que acudió como invitada junto a Graciela Alfano. Por su parte, ésta pronunció: "Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva". A lo que Moria respondió: "Susana es muy mala, malísima, yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos".

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

Susana Giménez

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".