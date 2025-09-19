La película que fue un fracaso de críticas, resurgió en Netflix y tendrá un reboot.

Netflix sumó a su catálogo Anaconda, un clásico de terror de 1997 que fue un fracaso de críticas en su estreno pero que posicionó a Jennifer López como una estrella de Hollywood. La película tuvo una excelente acogida del público -que la convirtió en un filme de culto- y recientemente se anució un reboot cómico con Jack Black y Paul Rudd.

Anaconda sigue la historia de un grupo de documentalistas que quiere contar la historia de la tribu Shirishama. Pero en la mitad de su travesía se topan con un misterioso hombre que los engaña y los lleva a la caza de un reptil único y asesino: una monstruosa anaconda. La película fue dirigida por Luis Llosa y protagonizada por Jennifer López, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde, Owen Wilson, Kari Wuhrer, Vincent Castellanos y Danny Trejo, y fue la primera de una saga de 4 películas en total y un reboot que se estrenará a finales del 2025.

De qué trata el reboot cómico de Anaconda

Paul Rudd y Jack Black protagonizan el reboot de Anaconda, que esta vez estará enfocada como una comedia. “Doug (Black) y Griff (Rudd) han sido mejores amigos desde niños y siempre han soñado con rehacer su película favorita: el clásico cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de la mediana edad los impulsa a intentarlo, se adentran en el Amazonas para comenzar a filmar. Pero la cosa se pone seria cuando aparece una serpiente gigante, convirtiendo su caótico y cómico set de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se mueren por hacer? Podría costarles la vida”, reza la sinopsis oficial del filme escrito y dirigido por Tom Gormican, director de The Unbearable Weight of Massive Talent. El elenco se completa con Selton Mello, Daniela Melchior, Ione Skye, Thandiwe Newton y Steve Zahn.