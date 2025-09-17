La novicia rebelde cumple 60 años y vuelve al cine: 6 secretos de la película con Julie Andrews

La novicia rebelde cumple 60 años y vuelve al cine.

La novicia rebelde vuelve a los cines a 60 años de su estreno en 1965 y una vez más los cinéfilos de Argentina podrán reencontrarse con la aclamada película que catapultó a la fama a Julie Andrews, rompió récords de taquilla y fue ganadora del premio Oscar a Mejor Película. A pocas horas para su esperado regreso a las salas de cine argentinas, 6 secretos sobre la historia de los Von Trapp.

La novicia rebelde está basada en una historia real y el papelón con María Von Trapp

La historia de la familia Von Trapp y la novicia María está inspirada en hechos reales que ocurrieron en Austria, en los años '30. La película se basó en las memorias de María Von Trapp, publicadas en 1949 con el título La historia de los cantores de la familia Von Trapp, y aunque la autora fue una de las supervisoras del rodaje, no fue invitada al estreno. “Cuando vi que se acercaba la fecha y seguía sin escuchar nada ni me llegaba ninguna invitación, con un poco de vergüenza le pregunté a uno de los productores si podía concurrir a la misma. Él me pidió perdón por la omisión, pero me dijo que ya no había más asientos disponibles”, reveló en una entrevista.

El viento le jugó una mala pasada a Julie Andrews

La intachable escena del comienzo, donde Julie Andrews corre y gira sobre sí misma entre las montañas mientras canta la dulce The Sound of Music, significó un dolor de cabeza para la actriz y para el equipo de la película. Ese día llovía, hacía frío y el helicóptero usado para las tomas aéreas generaba ráfagas de viento que hacían tropezar a Julie una y otra vez. Así lo deslizó la misma actriz, años después: “El viento que hacía el helicóptero mientras se movía a mi alrededor era tan fuerte que me hacía caer al pasto una y otra vez. Estuvo bien durante las primeras tomas, pero después de un tiempo esto empezó a enojarme y sobre todo a cansarme”.

El accidente que podría haber teñido de muerte la película

Kym Karath, quien dio vida a Gretl, la más pequeña de los 7 niños Von Trapp, casi muere durante el rodaje de La novicia rebelde. En la escena del bote, cuando María y los niños caen al agua Julie Andrews debía ser el "salvavidas" de Kym, ya que esta no sabía nadar. La escena empezó a rodarse y ambas cayeron en direcciones opuestas: lo que podría haber terminado en tragedia se evitó gracias a que Heather Menzies-Urich, quien hace de Louisa, pudo atajar a la niña.

Julie Andrews casi rechaza el papel de la novicia María

Julie Andrews venía de finalizar el rodaje de Mary Poppins y casi rechaza La novicia rebelde por encontrar similitudes en los tonos de ambos personajes.

Christopher Plummer odió la película

El actor Christopher Plummer, quien encarnó al Capitán Von Trapp, no guardó un buen recuerdo de la película. En diversas entrevistas la calificó como "empalagosa, sentimental y cursi" y también se burló del título llamándola "The Sound of Mucus" (El sonido de los mocos). Por otro lado, Plummer fulminó a Julie Andrews en otra entrevista: “Trabajar con Julie era como ser golpeado con una gran tarjeta de San Valentín todos los días”.

Un legado imborrable

La novicia rebelde fue tan importante para la historia del cine que su éxito en taquilla también se trasladó a la cultura popular. Desde parodias en shows como Los Muppets hasta musicales en el teatro, el legado de los Von Trapps sigue vivo en homenajes en cine, teatro y televisión.