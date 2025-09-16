Murió Robert Redford: las 10 películas inolvidables de la estrella de cine.

Robert Redford murió este martes a los 89 años mientras dormía en su domicilio, en Utah. El actor de cine dejó un legado imborrable y muchas de sus películas marcaron un antes y un después en Hollywood. Un repaso por 10 películas inolvidables de Robert Redford, un galán indiscutido.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad", expresó Berger, directora ejecutiva de la firma de relaciones pública Rogers & Cowan PMK. Más allá de su camino en Hollywood hasta su retiro en el 2019, Redford también fue un fuerte defensor del medio ambiente. Tanto es así que participó de un panel celebrado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático -donde se presentó como "un actor de profesión pero activista por naturaleza"-.

Debutó en 1962 en la película War Hunt, pero fue su trabajo en teatro lo que lo impulsó al estrellato. Continuó haciendo papeles secundarios en cine, en películas como: La rebelde (protagonizada por Natalie Wood), La jauría humana (de Arthur Penn, con un reparto que incluye a Marlon Brando y Angie Dickinson), Situación desesperada y Propiedad condenada.

10 películas inolvidables de Robert Redford