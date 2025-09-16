Murió Robert Redford, leyenda de Hollywood, a los 89 años

La estrella de Hollywood y activista, Robert Redford, falleció este martes 16 de septiembre de 2025, según informaron importantes medios entre ellos el "New York Times". El actor y director estadounidense, nacido en Santa Mónica, California, murió a los 89 años en la ciudad de Provo, ubicado en el estado de Utah. Según indicó Cindi Berger, su representante, murió mientras dormía en su domicilio.

Fue ganador de diversos premios y tuvo una extensa carrera en la pantalla grande, siendo uno de los mayores símbolos de belleza y masculinidad durante varias generaciones. Debutó en el cine durante el año 1962, en el largometraje "War Hunt" de Denis Sanders. Actuó en Broadway, en diversas obras como "Descalzos en el parque" dirigida por Mike Nichols y fue su gran trampolín para escalar y llegar finalmente a Hollywood. Si bien en sus primeras películas hizo papeles secundarios, en 1967 alcanzó su primer protagónico junto a Jane Fonda en la versión cinematográfica de la obra mencionada previamente.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad", expresó Berger, directora ejecutiva de la firma de relaciones pública Rogers & Cowan PMK.

El film fue, sin lugar a dudas, un gran éxito y lo catapultó en el mundo del cine en Estados Unidos, consagrándolo como un actor de prestigio. "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) con Paul Newman -con quien hizo una gran dupla durante sus mejores años-, "El Candidato" (1972), "Las aventuras de Jeremiah Johnson" (1972), "Tal como éramos" (1973) con Barbra Streisand y "El golpe" (1973) y "El gran Gatsby" (1974). A ellas se sumaron otros éxitos como "All the President’s Men" (1976), que aborda el caso Watergate y "Out of Africa" (1985), junto a la histórica Meryl Streep.

Por su parte, como director, estuvo al frente de películas como Gente corriente (1980), La guerra de Milagro Beanfiel (1988), El río de la vida (1992), Quiz Show: El dilema (1994), El hombre que susurraba a los caballos (1998), The Legend of Bagger Vance (2000), The Conspirator (2010) y Pacto de silencio (2012).

Durante su extensa carrera en el cine, fue nominado a diversos premios y distinciones: ganó el Óscar a Mejor Director por "Gente Corriente" en 1981 y el Óscar honorífico en 2002. Además, lo nominaron como Mejor Actor por "El Golpe" y para Mejor Película y Mejor Director por "Quiz Show". Además fue ganador de un Globo de Oro, en 1965, por "La Rebelde" en la terna de Nueva Estrella del Año y como Mejor Director por "Ordinary People". También lo nominaron como Mejor Director por "El río de la vida", "Quiz Show" y "The Horse Whisperer".

Más allá de su camino en Hollywood, Redford también fue un fuerte defensor del medio ambiente. Tanto es así que participó de un panel celebrado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático -donde se presentó como "un actor de profesión pero activista por naturaleza"-. Fue el fundador del prestigioso Festival de Cine de Sundance, que se celebra a fines de cada enero y en 2018, anunció su retiro.