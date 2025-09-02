Dolor en Hollywood por la muerte de un reconocido actor nominado al Oscar.

Graham Greene, actor canadiense nominado al Oscar por su actuación en la clásica película Danza con lobos (1990), murió a los 73 años en Stratford, Ontario, tras padecer una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por su agente a The Hollywood Reporter, quien indicó que el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente. Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", comunicó el agente del actor haciendo también mención a quien fue la representante de Graham y murió en 2013. Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario) y se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia.

Su papel como Kicking Bird en Danza con lobos, el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro. Respecto a su impacto como Kicking Bird en Danza con lobos, el trabajo del actor aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indigenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood.

Tras su irrupción mundial en la película de Costner, Graham Greene se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: fue el carismático policía sioux Walter Crow Horse en Thunderheart (1992) y el socarrón Joseph en Maverick (1994); encarnó a Arlen Bitterbuck en La milla verde (1999) y sumó títulos como Skins (2002), Transamerica (2005), Crepúsculo (2009), The Shack (2017) y Wind River (2017).

Los roles más recordados de Graham Greene en televisión y sus próximas películas

En televisión dejó huella como el villano Malachi Strand en Longmire, volvió al western en 1883 como Spotted Eagle, se integró en Reservation Dogs y, en sus últimos años trabajó en Marvel Studios con Echo. Su trayectoria reciente incluyó además una aplaudida aparición en The Last of Us. Según su agente, Greene tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos la película Ice Fall, cuyo estreno está programado para octubre.