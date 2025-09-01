Actúa Laura Dern, dura 2 horas y es la película ideal para las personas con la crisis de los 50.

La actriz Laura Dern (Jurassic Park, Twin Peaks, Wild at Heart) será dirigida por Bradley Cooper -quien va por su tercera película como director- en Sin Conexión, un drama que lanzó su primer adelanto y que se mete en uno de los temas más complejos de ser adulto: la crisis de la mediana edad.

En el primer adelanto de la película protagonizada por Will Arnett y Laura Dern se ve a un hombre que se adentra en el mundo de la comedia mientras su matrimonio se desmorona. El avance, de poco más de dos minutos de duración, comienza presentando a Alex Novak (Arnett), que entra en un local y se sube al escenario para realizar un monólogo sobre su divorcio. "No tengo muy claro como pasó. Un día volví del trabajo y alguien dijo 'Esto se ha acabado', casi seguro que fue ella", continúa narrando Novak mientras se muestran fugaces imágenes de su esposa Tess (Dern) y sus hijos. Tanto Tess como Novak, van a tener que buscar un nuevo propósito a su vida después del fin de su matrimonio, y el filme sigue esta crisis de mediana edad.

Sin Conexión es la tercera película dirigida por Bradley Cooper tras su debut en 2018 con el remake de A Star is Born con Lady Gaga, que le valió ocho nominaciones a los Oscar, y Maestro en 2023, el biopic de Leonard Bernstein. Cabe destacar que es la primera vez que Cooper no protagoniza una película que él mismo dirige. "Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex se enfrenta a la mediana edad y a un divorcio inminente, buscando un nuevo propósito en el mundo de la comedia neoyorquina, mientras que Tess se enfrenta a los sacrificios que ha hecho por su familia, lo que les obliga a lidiar con la crianza compartida, la identidad y si el amor puede adoptar una nueva forma", reza la sinopsis oficial del filme.

Cuándo se estrena la nueva película de Laura Dern

Junto a los mencionado actores completan el reparto de Sin conexión Andra Day (United States versus Billie Holiday), Ciarán Hinds (Belfast), Amy Sedaris (Sex in the City) y Sean Hayes (Will & Grace), entre otros. Arnett y Cooper firman el guion junto a Mark Chappell. La película, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 19 de diciembre tras su paso por el Festival de Nueva York, aún no tiene fecha de estreno en Argentina.