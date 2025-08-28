Actúan Pierce Brosnan y Helen Mirren y es la nueva comedia de misterio que arrasa en Netflix

Cómo es El club de crimen de los jueves, la nueva película que arrasa en Netflix.

Netflix estrenó El club del crimen de los jueves, su nueva película británica de misterio y comedia con un elenco de figuras de primer nivel como Pierce Brosnan y Helen Mirren. Trama, reparto y detalles de la película, una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman.

La trama de El club del crimen de los jueves se centra en un grupo de cuatro amigos octogenarios que viven en un lujoso geriátrico de retiro, y que se convierten en detectives aficionados para resolver un asesinato real. La historia sigue a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el "club del crimen de los jueves". Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando un promotor inmobiliario es asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

"Con un asesinato real en su puerta, el grupo decide poner a prueba sus habilidades y se lanzan a la investigación. La trama se desarrolla en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogan a sospechosos, descifran pistas y, a menudo, superan a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo nos sumerge en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofrece un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso", reza la sinopsis de El club del crimen de los jueves.

El elenco de estrella de El club del crimen de los jueves

El elenco de la película incluye a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Gemma Arterton y Jonathan Pryce (quien ya ha estrenado películas originales de Netflix como Los dos Papas, donde encarnó al fallecido Papa Francisco). El club del crimen de los jueves ya está disponible para ver en la plataforma desde las 4 de la madrugada de este jueves.