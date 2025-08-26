Dura 2 horas, los fanáticos de Marley y yo la amarán y es la película más vista de Netflix

Mi amigo Enzo, la emotiva película de Netflix que es tendencia.

Netflix sigue ampliando su catálogo y entre sus novedades se encuentra una película dramática estrenada en el 2019 que rápidamente escaló a lo más visto de la plataforma. Los detalles sobre Mi amigo Enzo (The Art of Racing in the Rain, en su nombre original), la historia que amarán los fanáticos de Marley & yo.

Basada en una novela de Garth Stein, publicada en 2008, The Art of Racing in the Rain está dirigida por Simon Curtis y cuenta la historia de amistad entre un perro Golden Retriever y su amo, un piloto de automovilismo. La película está narrada desde la perspectiva de Enzo, un sensible y filosófico Golden Retriever. Enzo observa y reflexiona sobre la vida de su dueño, Denny Swift, un piloto aspirante a Fórmula Uno. A través de las experiencias en la pista de carreras, Enzo aprende importantes lecciones sobre la vida, que aplica al vínculo con su familia: Eve (su esposa) y su hija Zoe.

Enzo cree en la reencarnación y desea regresar en otra vida como humano. La película explora temas como la amistad incondicional, el amor familiar, la pérdida y la resiliencia . Enzo cuenta con la voz de Kevin Costner, quien fue alabado por su trabajo. El reparto se completa con las actuaciones de Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Ryan Kiera Armstrong, Kathy Baker, Martin Donovan, Gary Cole y McKinley Belcher III.

Cómo le fue en la crítica a Mi amigo Enzo

La película tuvo una recepción mixta de la crítica de cine y aunque recibió elogios por su carga emocional, también se marcó un exceso de sentimentalismo. En el sitio web de críticas de cine profesionales Rotten Tomatoes, Mi amigo Enzo tiene un 44% de tomates podridos sobre 120 críticas profesionales. Aún así, el sitio web remarca que tuvo un 96% de apoyo de la audiencia, que sí la recibió con calidez.