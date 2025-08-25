Actúa Leonardo Sbaraglia, tiene 3 capítulos y promete ser la serie furor de Netflix

Las maldiciones, la nueva miniserie argentina que llega a Netflix.

Netflix presenta el tráiler de Las maldiciones, la nueva miniserie hecha en Argentina, creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, que se estrenará globalmente el próximo 12 de septiembre, en la plataforma. Los detalles sobre la producción que tendrá a Leonardo Sbaraglia en un importante protagónico.

Las maldiciones, thriller político de tres capítulos, cargados de tensión psicológica, alto riesgo y giros de trama, está producido por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio). La historia de la miniserie narra las dinámicas familiares, las herencias y el poder. La tierra y la fertilidad son temas que mueven la estructura profunda de las relaciones en Las maldiciones y el concepto más profundo de lo misterioso, cuando lo que parece familiar se vuelve amenazante.

"En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación", reza la sinopsis de la esperada miniserie de Netflix.

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela, Las maldiciones se filmó en el norte argentino. Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama, ofreciendo una visión distintiva y local del género western. Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, Burman también es el responsable del guion junto a un equipo de escritores formado por Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós.

La esperada serie de Nancy Dupláa y Carla Peterson basada en dos novelas de Claudia Piñeiro

El tiempo de las moscas, nueva miniserie argentina basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas -la producción combina ambas novelas para contar la historia de una misma protagonista- de Claudia Piñeiro (una de las autoras más adaptadas al cine en Argentina y en Netflix) contará Nancy Dupláa y Carla Peterson como protagonistas. Según el comunicado de prensa, se tratará de una historia sobre la amistad y la libertad; repleta de humor, suspenso y situaciones entrañables.

La serie El tiempo de las moscas narra las peripecias de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo record y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza.

Dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves), completan el reparto de El tiempo de las moscas Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, acompañados de un gran elenco. Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich son los responsables del guión, con la colaboración autoral de Leandro Custo. La serie todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero se estima que podría llegar durante el 2026.