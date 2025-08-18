Sbaraglia criticó duramente a Javier Milei.

El reconocido actor Leonardo Sbaraglia se refirió al gobierno de Javier Milei y se mostró muy duro con el mandatario nacional, a quién calificó de "agresivo". El artista encarnó al ex presidente Carlos Menem en la serie sobre su vida y se refirió a la "idolatría" del presidente libertario hacia el ex mandatario, aunque manifestó que hay muchas diferencias entre ambos.

"Lo que estamos viviendo en Argentina es, desde mi punto de vista, una pesadilla y realmente no sabemos bien dónde termina, es muy difícil", manifestó el Leonardo Sbaraglia respecto del presente del país en una entrevista con el medio uruguayo Océano FM 93.9.

En ese sentido, el actor disparó: "Javier Milei se dice admirador de Carlos Menem, pero al mismo tiempo está promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta, es un tipo muy agresivo".

"En el caso de Carlos Menem era todo lo contrario, era conciliador, muy persuasivo. Cuando (Astor) Piazzolla dijo me voy del país porque este tipo asumió, lo mandó a buscar. Era un tipo que estaba abierto a la conciliación, al encuentro, al diálogo", enfatizó Sbaraglia respecto de la comparación entre Javier Milei y Menem.

Sbaraglia comparó a Milei con Menem y marcó las diferencias.

Serie de Menem en Prime Video: ¿Habrá temporada 2?

Hasta el momento, Prime Video no confirmó oficialmente una temporada 2 de Menem. Sin embargo, el final abierto del último capítulo deja la puerta entreabierta para continuar el relato. La primera entrega termina en 1995, año marcado por la reelección de Menem y la muerte de su hijo, Carlitos Junior.

En una escena final cargada de simbolismo, vemos a Menem, interpretado por Sbaraglia, devastado por el dolor, rompiendo la cuarta pared y mirando a cámara mientras transforma las lágrimas en una sonrisa, al ritmo de la canción de Xuxa “Todo el mundo está feliz”.

Luciana Porchietto, una de las creadoras de la serie, explicó que la escena representa a un hombre atrapado por el poder que él mismo construyó, obligado a seguir adelante pese a todo. En la misma línea, Federico Levín, guionista, señaló que el desenlace “lanza la posibilidad de una hipotética segunda temporada”, aunque aclaró que no hay planes confirmados por ahora.