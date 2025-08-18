Las primeras repercusiones del tenso cierre de listas de cara a las elecciones 2025

Tras el cierre de listas para las elecciones legislativas, Javier Milei se volcó a las redes sociales y destacó el armado de La Libertad Avanza en los 24 distritos del país, destacó la alianza estratégica con el PRO en distritos clave como Buenos Aires, Mendoza y CABA. En X (antes Twitter), el presidente compartió mensajes de sus referentes provinciales y lanzó críticas al kirchnerismo, acusándolo de manipular el proceso electoral.

Además de sus publicaciones, Milei anticipó una participación activa en la campaña nacional, con recorridas por las provincias y actos junto a los principales candidatos de su espacio.