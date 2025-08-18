Tras el cierre de listas de candidatos de las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei se mostró activo en las redes sociales y reforzó su apoyo a La Libertad Avanza, que tuvo una negociación compleja. El peronismo busca consolidar su base mientras se define el mapa electoral. Las últimas noticias del gobierno nacional. Seguí el minuto a minuto de La Libertad Avanza.
Las primeras repercusiones del tenso cierre de listas de cara a las elecciones 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Las primeras repercusiones del tenso cierre de listas de cara a las elecciones 2025
Tras el cierre de listas para las elecciones legislativas, Javier Milei se volcó a las redes sociales y destacó el armado de La Libertad Avanza en los 24 distritos del país, destacó la alianza estratégica con el PRO en distritos clave como Buenos Aires, Mendoza y CABA. En X (antes Twitter), el presidente compartió mensajes de sus referentes provinciales y lanzó críticas al kirchnerismo, acusándolo de manipular el proceso electoral.
Además de sus publicaciones, Milei anticipó una participación activa en la campaña nacional, con recorridas por las provincias y actos junto a los principales candidatos de su espacio.
Hace 1 hora
Aceleración y descontrol: Milei en un camino sin salida
Con un gobierno que acelera sin frenos, Javier Milei enfrenta un frente interno desgastado por el ajuste y las causas judiciales, mientras busca respaldo en Estados Unidos en un escenario de creciente aislamiento político y riesgo de estallido económico y social.
El gobierno de Javier Milei tiene un solo pedal: el de acelerar. Cada vez está más claro que eso, que en algún momento fue un activo, hoy se convirtió en un problema. El equipo económico da volantazos, dispuestos a forzar la máquina para llegar al 26 de octubre sin aumentos significativos en el valor del dólar ni en la inflación, aunque juren que se trata de dos variables independientes que no tienen absolutamente nada que ver. Esa fecha, sin embargo, parece cada vez más lejos.
Hace 2 horas
Editorial de Navarro: "Unidad del peronismo" y "momento económico complicado para Milei"
El director de El Destape destacó el consenso alcanzado en el cierre de listas para las elecciones de octubre y advirtió por la creciente crisis financiera.
Hace 2 horas
Un peronismo unido competirá contra los libertarios y el oficialismo de Pullaro
La lista del peronismo está encabezada por una dirigente de Juan Monteverde y la sigue Agustín Rossi. Toniolli, afuera.
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo resultó frenético en la provincia de Santa Fe. Después de una noche de frenéticas negociaciones, el peronismo logró una lista de unidad para enfrentar tanto a La Libertad Avanza de Javier Milei como a Provincias Unidas del gobernador Maximiliamo Pullaro.