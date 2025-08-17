Milei confirmó a los principales candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires

El Presidente confirmó los dos primeros lugares de la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei confirmó quiénes serán los que encabecen la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. A la ya anunciada candidatura de José Luis Espert, se le sumó la exvedette y conductora Karen Reichardt.

El mandatario reposteó en su cuenta de X (Ex Twitter) una placa de La Derecha Diario. "CONFIRMADO: El economista liberal José Luis Espert y Karen Reichardt lideran la lista de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones nacionales", dice la publicación en cuestión.

Quién es Karen Reichardt, la última incorporación del mileismo

Reichardt es una cara conocida, pero por su carrera en el mundo del espectáculo. Durante los 90 supo ocupar un lugar destacado en la televisión con participaciones en ciclos populares como “Brigada Cola”, “Tachero Nocturno” y “Despertar de pasiones”. Su figura trascendió la pantalla chica cuando fue la tapa de la revista Playboy Argentina junto a María Fernanda Callejón en 1992.

Luego incursionó en la conducción de programas deportivos y en el último tiempo se convirtió en una referente del bienestar animal. De hecho, condujo el programa “Amores Perros” por la TV Pública, donde abordó la temática del cuidado y adopción responsable de mascotas. Fuera de los medios, tiene un emprendimiento de ropa para perros.

En una entrevista reciente, en el programa Centro a la Olla de TV Pública, fue consultada sobre su visión del país: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.

A los pocos días de la asunción de Milei, Reichardt visitó al Presidente y compartió una imagen de ambos en su cuenta de Instagram. "Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato un ser extraordinario gracias @javiermilei x devolvernos la esperanza a los Argentinos !¡!", publicó en aquel momento.

Cómo sigue la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires

La semana pasada, en La Plata, Milei oficializó la presentación de los referentes seccionales de LLA para los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre. En el escenario se alternaron figuras conocidas, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, que será el primer candidato a diputado provincial por la Octava sección.

El siguiente acto de campaña será el próximo martes 19 de agosto en la ciudad bonaerense de Junín. El teatro San Carlos de la mencionada localidad es el lugar elegido para la presentación oficial de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza de cara a los comicios de septiembre y octubre.