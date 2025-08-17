Elecciones 2025 en vivo: se cierran las listas y se definen quiénes son los candidatos

Faltan horas para que venza el plazo del cierre de listas y la política argentina acelera definiciones de cara a las elecciones 2025. Tras la definición de las alianzas, este domingo quedará claro quiénes son los candidatos que buscarán una banca en el Congreso el próximo 26 de octubre. Como suele ocurrir en cada cierre, las negociaciones a contrarreloj y los cambios de último momento dominan la escena.

En el oficialismo, Javier Milei mueve piezas para armar una lista que le permita sumar fuerza legislativa y avanzar con su agenda de reformas. Del otro lado, Axel Kicillof emerge como protagonista del armado opositor, con el objetivo de fortalecer el peso del peronismo en Diputados y el Senado.

El tablero electoral empieza a tomar forma. En las próximas horas se sabrá quiénes son los candidatos que quedarán inscriptos y con ellos se abrirá oficialmente la campaña rumbo a las elecciones 2025, en una disputa que promete reconfigurar el equilibrio político en el Congreso.