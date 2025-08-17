EN VIVO
Cierre de listas

Elecciones 2025 en vivo: se cierran las listas y se definen quiénes son los candidatos

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Este domingo se definen las candidaturas para renovar un tercio del Senado y la mitad de la cámara de Diputados. Seguí en vivo el cierre de listas rumbo a las elecciones 2025: quiénes son los candidatos, el armado de Javier Milei y Axel Kicillof, y las definiciones.

Faltan horas para que venza el plazo del cierre de listas y la política argentina acelera definiciones de cara a las elecciones 2025. Tras la definición de las alianzas, este domingo quedará claro quiénes son los candidatos que buscarán una banca en el Congreso el próximo 26 de octubre. Como suele ocurrir en cada cierre, las negociaciones a contrarreloj y los cambios de último momento dominan la escena.

En el oficialismo, Javier Milei mueve piezas para armar una lista que le permita sumar fuerza legislativa y avanzar con su agenda de reformas. Del otro lado, Axel Kicillof emerge como protagonista del armado opositor, con el objetivo de fortalecer el peso del peronismo en Diputados y el Senado.

El tablero electoral empieza a tomar forma. En las próximas horas se sabrá quiénes son los candidatos que quedarán inscriptos y con ellos se abrirá oficialmente la campaña rumbo a las elecciones 2025, en una disputa que promete reconfigurar el equilibrio político en el Congreso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hace 1 minuto

Calendario electoral 2025: cuáles son las próximas elecciones en Argentina

Algunas provincias todavía deben tener sus comicios generales antes de las elecciones nacionales. Cuándo es la próxima votación.

Calendario electoral 2025: cuáles son las próximas elecciones en Argentina

Diferentes provincias ya tuvieron sus comicios este año, pero todavía quedan varias fechas para completar el calendario electoral. Cuáles son las próximas elecciones legislativas en Argentina y cuánto falta para la votación nacional. 

Leer la nota completa
Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas