El peronismo no irá unido en Salta

Sergio Leavy confirmó su candidatura a senador y se esfuma la lista de unidad encabezada por Juan Manuel Urtubey.

A horas del cierre de listas, la unidad del peronismo en Salta se quebró. Cuando todo parecía indicar que Juan Manuel Urtubey iba a encabezar la lista de Fuerza Patria que competirá por dos bancas en la Cámara Alta, el actual senador Sergio "Oso" Leavy confirmó que irá por su reelección por el "espacio nacional y popular".

Según consignó El Tribuno, el sábado hubo una reunión entre los referentes de los partidos que conformaron el frente y los interventores del PJ, Sergio Berni y María Luz Alonso. El rumor que circuló fue que Leavy se abriría si no va como primer candidato al Senado.

Leavy confirmó su candidatura a senador

El senador nacional Sergio "Oso" Leavy confirmó que será candidato a senador en las elecciones de octubre de 2025. "Yo voy a ser candidato por el espacio nacional y popular. Voy a representar a la militancia que me pidió que dé este paso. Tomé la decisión y voy a competir", argumentó.

"Solo digo que seré candidato, insisto por el espacio nacional y popular", aseguró, en diálogo con El Tribuno, cuando se le consultó sobre una posible lista encabezada por el exgobernador Urtubey.

El último viernes hubo un acto en la sede del Partido de la Victoria, donde partidos políticos, gremios y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia reclamaron que sea él quien encabece la lista de senadores nacionales de Fuerza Patria en Salta.

Leavy también reivindicó su trayectoria política y la coherencia de su espacio. "Yo siempre me mantuve en el mismo lugar. Pasamos momentos buenos, como cuando fuimos gobierno, y otros no tanto, pero nunca sacamos los pies del plato".

¿Qué se vota en Salta?

El próximo 26 de octubre los salteños deberán elegir a sus tres representantes en el Senado, ya que se vencen los mandatos de sus tres legisladores: Nora del Valle Giménez y Sergio Leavy por Unión por la Patria y Juan Carlos Romero del bloque Cambio Federal.

Además, votarán por tres diputados, pues se vencen los mandatos de Pamela Calletti (Innovación Federal), Emiliano Estrada (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza).