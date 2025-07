Olmedo: el antiguo e incómodo socio de Milei quiere ir al Senado

La Libertad Avanza (LLA) delinea quiénes serán sus nombres para las elecciones legislativas. En Salta, una de las provincias que elegirán senadores nacionales, el partido de Javier y Karina Milei tiene como número puesto a un controversial y más antiguos socios del hoy presidente de la Nación.

Fuentes al tanto de la vida política salteña confirmaron a El Destape que el candidato a senador nacional por LLA será Olmedo. Las fotos del hombre de la campera amarilla compartió varias fotos con el hoy presidente, desde sus tiempos de panelistas. En 2023 consiguió una banca y la presidencia del Parlasur. La apuesta le salió al ex diputado, que tiene en su archivo mediático declaraciones en favor de la vuelta del Servicio Militar Obligatorio, comentarios homofóbicos y denuncias por tener trabajadores en negro.

Sin embargo, en abril de 2024 Olmedo fue destituído de la presidencia del Parlasur por abuso de sus funciones. Entre estas, se denunció la exclusión de parlamentarios de comisiones de forma arbitraria, impuso la presencia de personal de seguridad en los ingresos al recinto y quitó los micrófonos de los atriles de los legisladores para que puedan expresarse.

De todos modos, el hombre de la campera amarilla conduce a tres diputados nacionales: Julio Moreno Ovalle, Carlos Zapata y María Emilia Orozco. Esta última apadrinó la candidatura de Roque Cornejo, que ganó la senaduría provincial por Salta capital para LLA en los comicios provinciales.

Orozco, de buena sintonía con Las Fuerzas del Cielo, fracción que comanda el hoy alicaído asesor presidencial Santiago Caputo, comanda la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y suma pedidos de remoción por mantener cerrado al grupo de trabajo ante las agresiones reiteradas de Milei y dirigentes de LLA a periodistas.

Entre las bancas que ostenta Salta figura la del senador Juan Carlos Romero. El ex gobernador y ex candidato a vicepresidente de Carlos Menem en 2003 formó parte de los aliados de LLA en el recinto y cooperó ante la inexperiencia parlamentaria que mostró la tropa de Milei en la Cámara alta.

El martes, afirman cerca de Romero, presentará su informe de gestión. No pueden afirmar ni negar las versiones de que puede buscar un asiento en la Auditoría General de la Nación (AGN). Tampoco pueden ratificar otras informaciones que indican que iría por la renovación de su escaño con la venia de Karina Milei. Fuentes del LLA salteño subrayan que el ex gobernador no forma parte del partido mileista y que irán sin aliados.

Otro lanzado es el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que anunció que irá por la senaduría, con la intención, señalaron desde sus inmediaciones, de ser el candidato de la unidad del peronismo.

Otras voces del peronismo de la Provincia le bajan el tono a esto y sostienen que apuntan a una alianza de varios sectores, con el armado de "un documento con amplitud y sin candidaturas". Las dos bancas restantes de Salta son del peronismo, ocupadas por Nora Gimenez de Valle y Sergio Leavy. Este, titular del Partido de la Victoria, afirman que está dispuesto a renovar.

Fuera de las candidaturas, pero con influencia en el en el tablero político, está el gobernador Gustavo Sáenz. En las legislativas provinciales de mayo, la alianza Por la Unidad de los Salteños obtuvo 11 de los 12 senadores provinciales y 20 de los 30 diputados, propinandole una derrota a LLA. En el peronismo salteño conjeturan que no habrá una lista propia del gobernador, pero que quizás se incline a apoyar a un candidato.