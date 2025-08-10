El editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Dólar a 3000 y miedo al corralito"

La editorial de Roberto Navarro en TTxB: "Dólar a 3000 y miedo al corralito"

En una nueva edición de Te toman por boludo (TTxB), el director de El Destape Roberto Navarro aseguró que el presidente Javier Milei atraviesa de las semanas críticas tanto en el frente económico, como social y político. A la derrota que sufrió el Gobierno en la cámara de Diputados el jueves pasado, al dar media sación a proyectos de ley que mejoran el financiamiento en universidades entre otros, se agrega una disparada de la inflación.

El índice de inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires dio 2,5%, y eso fue antes de la devalución. Navarro citó otro índice de la semana pasada, que si contempló el período post devaluación, que aseguró que la inflación subió 2% solo la última semana. "El viernes Caputo llevó la tasa de interés al 70% para que el dólar no se vaya la mierda. Esta semana el Gobierno bajó las retenciones a la minería y lo que se dice..., se lo dijo alguien del equipo económico a un economista, es que una minera pidió un tipo de cambio mucho más alta: más del doble. Eso sería $2.700.. los pocos que tienen dólares lo están apretando para que el tipo de cambio sea más alto".

"La inflación se aceleró y cuado empicen a aparecer las primeras encuestas que lo den en derrota ahí se le va a complicar más", analizó Navarro. El director de El Destape, además, vinculó la reglamentación que anticipó Milei de prohibir por ley los proyectos que generen déficit fiscal con una medida similar que tomó el ex economista Domingo Cavallo en el 2001. "Quiso frenar la corrida por ley, a los 4 meses se fue en helicóptero". El periodista también anticipó que el Gobierno discute un cambio de ministro de Economía y en lugar de Caputo entraría alguien muy cercano a Cavallo.