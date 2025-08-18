Desde que asumió Javier Milei se perdieron 15.564 empresas

Producto de la recesión y la caída del consumo, desde noviembre de 2023 a mayo último se registró una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 496.793. Esto implica una contracción de 15.564 empresas, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.094 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 2.617, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 2.387 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 1.783 y Construcción registró una reducción de 1.669, empleadores en el mismo período.

En términos relativos, el sector más afectado también fue el de Servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 10,4% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una disminución del 9,5%, Servicios Inmobiliarios con 8,8% y Construcción, con una contracción del 7,7%.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los primeros 18 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,69% del total de los casos (15.515 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,31% (49 casos). En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 2,71%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 3,04% en el mismo período.

Puestos de trabajo

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,27%, lo que representa una pérdida de 223.537 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.633.636 en mayo de 2025.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 98.653 trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Le sigue el sector de Construcción, que perdió 80.873 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de Servicios de transporte y almacenamiento, con 54.935 empleos menos, y Industria manufacturera, con una pérdida de 39.016 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 16,9% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Le siguen Servicios de transporte y almacenamiento, con una retracción del 10,3%, y Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales que registró una disminución del 6,6% en el mismo período.