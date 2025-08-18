Los Milei creen que arrasan en octubre y en Casa Rosada ya comienza el reseteo del Gabinete

El cierre de listas confirmó un hecho que el Gobierno intentaba tapar hasta los últimos días: el gabinete será reseteado. Elegantemente, los Milei despedirán del Poder Ejecutivo en diciembre a los dos ministros que llegaron por la alianza final con juntos por el Cambio en 2023. La ex PRO Patricia Bullrich y el ex UCR Luis Petri ya no formarán parte del staff y emigrarán al Congreso Nacional.

En Casa Rosada están exultantes tras la publicación de las nóminas que competirán en octubre por bancas en el Senado y en Diputados. "Vamos a arrasar", vitorea ante El Destape cualquier dirigente de La Libertad Avanza y del nuevo PRO violeta. En el Gobierno tienen números que ilusionan a los Milei para octubre en la elección en todo el país que cambiará el Congreso. Esperan superar los 40 puntos y sacar una diferencia amplia (algunos aventuran con que sean 10 puntos).

La Libertad Avanza planea tener 90 diputados violetas para el 10 de diciembre de este año cuando asuman los nuevos legisladores. Diego Santilli estuvo este lunes en Casa Rosada reunido con el asesor de Milei, Santiago Caputo, y el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja. Llegó acompañado de Cristian Ritondo. Y fue claro que todos los que asuman en el Congreso de la alianza serán LLA. "No hay PRO por afuera. Puede haber personas que no estén de acuerdo. Estamos convencidos de que el cambio que encabeza Milei es el correcto. Para eso necesitamos diputados y senadores", aclaró a los periodistas acreditados en Balcarce 50. Y como si fuera un lamento de hombre vencido, explicó: "Le toca ser la locomotora a La Libertad Avanza y al PRO le toca acompañar. Así son los procesos". El amarillo ha dejado de existir para la política en la República Argentina.

El cierre de listas dejó conformes a todos en cada vértice libertario. Karina arrasó con la lista y dio lugares a dirigentes de Pareja, de Lule Menem, a caputistas y hasta a su hermano Javier Milei, el hombre que estuvo detrás de la elección de Karen Reichardt para secundar a José Luis Espert en PBA. El único ruido que hubo fue el cuarto lugar de la lista en provincia de Buenos Aires. Detrás de Santilli, que quedó tercero, está una tal Gladys Humenuk.

Alguna vez, Milei la llamó "mejor amiga". Fue hasta octubre del año pasado la subsecretaria de Coordinación Administrativa. Pero se enfrentó a Karina y perdió. La echaron de Casa Rosada. Era parte del equipo que llevó el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se fue acusado de espiar a la hermanísima. Ahora volvió a pedido del Presidente. Y Karina cedió.

¿Nuevo gabinete?

Con las listas ya resueltas y con el optimismo a flor de piel entre los libertarios, ahora arranca la etapa del reseteo del gabinete. Bullrich y Petri dejan dos lugares que varios quieren. Una fuente de Casa Rosada le adelantó a El Destape que "esos lugares no están loteados". Quiso decir que no es condición sine qua non que tengan que ser ocupadas nuevamente por una persona que viene del PRO y otra del radicalismo como los dos que irán en diciembre.

Las negociaciones ya están en marcha. Como adelantó este portal, Bullrich quiere que la nueva ministra de Seguridad sea su Nº2, Alejandra Monteoliva. Santilli y Diego Valenzuela miran de reojo. Son candidatos a ocupar ese lugar. Karina espera. ¿O sorprende con un violeta puro a ese puesto?

La cartera de Defensa es un área sensible. Hace meses, El Destape anticipó la salida de Petri y que el plan en el Gobierno era cambiarle el nombre a Ministerio de Guerra. Y que se pensó en un militar retirado, una forma de comerle esa tribu díscola y disconforme con el ministro a Victoria Villarruel. Es una posibilidad.

Mientras, Milei empieza dos campañas a la vez. En PBA para septiembre y la nacional en octubre. Para la segunda, este martes el Presidente iba a estar en el acto que se hará en el Teatro San Carlos, en la ciudad bonaerense de Junín, pero el Gobierno anunció que se cancela por las condiciones meteorológicas. Milei iba a ser el orador principal junto con el primer candidato a diputado nacional de la lista de LLA en PBA: José Luis Espert.