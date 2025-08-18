Milei apoyó a Karina por las críticas por un Rolex: "Habrá que hacerlos desfilar por los Tribunales"

El presidente Javier Milei respaldó este lunes a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ante las críticas por el supuesto uso de un reloj Rolex de 35.000 dólares, y señaló que “a los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”.

“A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales”, expresó el mandatario en su cuenta de X. "Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis", añadió el Presidente de la Nación.

Así, Milei se hizo eco de la respuesta de la secretaria general de la Presidencia a dichos televisivos sobre el supuesto uso de un reloj Rolex. Más temprano, la conductora televisiva Pamela David había asegurado que "nadie habla del Rolex de Karina, de 35 mil dólares". "Si es repostera, no es Maru Botana, para tener uno de 35 mil dólares", agregó.

"Tiene tanto poder que nadie habla, pero anda con un Rolex de 35 mil dólares", insistió Pamela David en América TV.

La respuesta de Karina Milei: "Sigan mintiendo"

"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", comenzó el descargo que la secretaria general de la Presidencia publicó en sus redes sociales.

Karina Milei aseguró que "el reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares" y lo compró "con el fruto" de su "trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia". Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder. Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", concluyó la hermana del jefe de Estado y funcionaria del Gobierno nacional.