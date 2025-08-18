Sigue el castigo en las acciones argentinas previo a licitación del Tesoro

En las primeras operaciones de este lunes, las acciones operan con mayoría de bajas en la previa de la licitación del Tesoro sobre el exceso de liquidez de los bancos. En el mercado se mantienen atentos a la evolución de las tasas de interés en el marco de una nueva licitación del Tesoro, oor su posterior impacto en la solvencia de las empresas y en la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una licitación de bonos de deuda fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de los $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado. El Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61%.

El jueves, los bonos soberanos operaron a la baja de forma generalizada. El GD30 cerró con una caída de 40 centavos en USD 78.00, tras tocar un mínimo de USD 77.80. El GD35 retrocedió 40 centavos a USD 66.85, también terminando cerca de los mínimos. Aunque el peso se apreció durante la mayor parte de la jornada, la volatilidad en las tasas de fondeo locales probablemente influyó negativamente en los precios de los bonos.

"Esto contribuyó a la aversión al riesgo pese a que las señales globales se tornaron levemente positivas hacia el final de la sesión. El BA37D también mostró debilidad, cayendo 50 centavos a USD 72.375 en el mercado intermedio y rindiendo menos que los soberanos, tras haber operado en torno a USD 73 en ruedas anteriores. El viernes, con feriado local y sin presión de tasas ni cambiaria, los bonos recuperaron unos 15 centavos", explican desde la Adcap Grupo Financiero.

Este lunes comenzó con mayoría de rojo en acciones:

Aluar: 0,56%

Macro: -0,88%

Central Puerto: -1,60%

Cresud: -1,38%

Grupo Galicia: -1,86%

IRSA: -2,69%

Loma Negra: -1,24%

Metrogas: -0,25%

Pampa Energía: -0,63%

Supervielle: -2,88%

Telecom: 0,38%

TGN: -1,14%

TGS: -0,13%

El S&P 500 bajó -0.23% en la última rueda, mientras que esta mañana en el pre-market baja -0.12%. El dólar sube 0.18% frente a las principales monedas y la tasa americana a 10 años se encuentra en 4.33%. El Stoxx 600 baja -0.2% y el Euro sube 0.21% a EUR/USD 1.17. El Oro sube 1.65% a USD 3391.1 y el Petróleo sube 0.45% a USD 63.08.