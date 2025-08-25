Reparto de "Mi año en Oxford": quiénes actúan en la película de Netflix.

Mi año en Oxford se consolidó como una de las películas más populares en Netflix. El gran éxito de este título en el catálogo del gigante de la "N" roja se debe no solo a su atrapante trama, sino también su reparto a la altura, que está encabezado por quién fue una joven promesa de Disney tan solo unos años atrás.

Para quiénes aún no vieron la película, la misma sigue a una joven estadounidense mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford. Pero los libros no serán los protagonistas de esta historia, sino que el amor tomará las riendas cuando conozca a un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida de cabeza.

Reparto de Mi año en Oxford, la película de Netflix

Mi año en Oxford es una película que combina un reparto de estrellas cinematográficas y talentos emergentes. La principal figura es Sofía Carson, actriz conocida por su trayectoria en Disney, con cintas como la saga Descendiente. A continuación te compartimos la lista de actores y actrices que forman parte del elenco de la cinta:

Sofia Carson como Anna De La Vega

Corey Mylchreest como Jamie Davenport

Dougray Scott como William Davenport , el padre de Jamie

, el padre de Jamie Catherine McCormack como Antonia Davenport , la madre de Jamie.

, la madre de Jamie. Harry Trevaldwyn como Charlie Butler

Hugh Coles como Ridley

Poppy Gilbert como Cecelia Knowles

Barney Harris como Ian

Romina Cocca como la Sra. De La Vega

Esme Kingdom como Maggie Timbs

¿Habrá Mi año en Oxford 2 en Netflix?

Hasta el momento, Netflix no confirmó una secuela para Mi año en Oxford. A ello se le suma el hecho de que la historia está basada en una novela que no tiene una segunda parte. De todas formas, dado el gran éxito de la película, no sería de extrañar que el gigante de la "N" roja sorprenda con una continuación.

De ser así, la historia podría mostrar qué fue de Anna tras la muerte de Jamie. La protagonista, completamente transformada por la tragedia, podría emprender múltiples caminos y, quizás, redescubrir el amor en alguno de los países que decidió visitar tras el fallecimiento de su amado.

Es cuestión de no perder las esperanzas y mantenerse atentos a cualquier novedad por parte de la plataforma con respecto a este éxito mundial. Por el momento, solo queda repetir una tras otra vez esta película que, lejos de aburrir a quienes están del otro lado de la pantalla, despierta nuevas emociones en cada visionado.