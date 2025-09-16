Murió mientras dormía: conmoción por la muerte de un histórico actor a los 89 años

El famoso actor murió mientras dormía en su casa.

Robert Redford murió mientras dormía en su casa de Utah a los 89 años, dejando atrás una carrera que marcó a fuego la historia del cine. Más que un galán, fue un artista con rebeldía y un talento que trascendió pantallas y generaciones.

Su vida estuvo marcada por momentos duros, como la pérdida de su madre en 1955, que lo llevó a abandonar los estudios y vivir una etapa bohemia en Europa. Sin embargo, esa rebeldía juvenil quedó atrás cuando, a finales de los años 50, comenzó a estudiar arte en Nueva York y a formar su familia con Lola van Wagenen.

Redford arrancó su carrera en televisión y Broadway, donde su padre incluso dudaba de su futuro profesional. Pero fue justamente en el teatro donde consiguió el trampolín para saltar al cine, con obras como Descalzos en el parque, que luego llevó a la gran pantalla junto a Jane Fonda.

En 1969, su papel en Dos hombres y un destino junto a Paul Newman lo catapultó a la fama y consolidó una amistad y dupla cinematográfica inolvidable. Esa química los convirtió en una de las parejas más emblemáticas de Hollywood.

Su filmografía incluye clásicos como Tal como éramos, El golpe, Todos los hombres del presidente y Memorias de África, películas que no solo brillaron en taquilla sino que también fueron reconocidas con múltiples nominaciones y premios Oscar. Además de actuar, Redford se destacó como director y productor. Fundó Wildwood Enterprises y ganó un Oscar como mejor director por Ordinary people en 1980. También impulsó el Instituto Sundance y el festival que lleva su nombre, un espacio clave para jóvenes cineastas.

La vida personal de Robert Redford

Entre sus proyectos más curiosos, en 1976 entrenó al presidente Jimmy Carter para un debate crucial, demostrando que su influencia iba más allá del cine. Por otro lado, su vida personal incluyó una segunda boda en 2009 con la pintora alemana Sibylle Szaggars y la pérdida de dos hijos, un dolor que llevó con discreción.

Desde que anunció su retiro en 2018, vivió en su rancho en Utah, cumpliendo su promesa: “Cuando me vaya, lo haré en silencio”. Así fue su despedida, pero su legado permanece intacto en cada escena, en cada película donde su talento brilló con luz propia.

Para muchos, Robert Redford no solo fue un seductor en pantalla, sino un creador que revolucionó la industria, un rebelde con causa y un hombre que eligió la calma de su rancho para cerrar el ciclo de una vida extraordinaria.