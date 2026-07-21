La tablet de Motorola que llega con nueve altavoces JBL integrados

La compañía adelantó la Moto Pad 70 Groove, un equipo que pone el foco en la experiencia multimedia.

Motorola prepara el lanzamiento de una nueva tablet con una propuesta muy diferente a la de la mayoría de los dispositivos Android. La compañía adelantó la Moto Pad 70 Groove, un equipo que pone el foco en la experiencia multimedia gracias a un sistema de nueve parlantes desarrollados junto a JBL, una característica inédita en este segmento y pensada para quienes consumen series, películas y música sin depender de parlantes externos.

El dispositivo será presentado oficialmente el 31 de julio y, por el momento, está confirmado para el mercado de India. Aunque Motorola todavía no reveló todas sus especificaciones técnicas, ya mostró varios detalles de su diseño y de su potente sistema de audio, que promete convertirse en el principal diferencial frente a otras tablets de la competencia.

Un sistema de sonido pensado para el entretenimiento

La Moto Pad 70 Groove incorpora un sistema compuesto por cuatro tweeters, tres woofers y dos radiadores pasivos, todos optimizados por JBL. Según la información anticipada por la marca, el equipo también ofrecerá compatibilidad con Hi-Res Audio Wireless y sonido envolvente 7.2, con el objetivo de brindar una experiencia más inmersiva tanto para reproducir música como para mirar contenido en plataformas de streaming.

Otro aspecto llamativo es que la tablet también podrá utilizarse como un parlante Bluetooth independiente, ampliando su utilidad más allá del uso tradicional de una tablet. El gran módulo de audio ubicado en la parte trasera deja en claro que Motorola priorizó el rendimiento sonoro por encima de un diseño completamente plano.

El dispositivo será presentado oficialmente el 31 de julio,

Lo que se sabe de la nueva Moto Pad 70 Groove

Si bien Motorola mantiene en reserva buena parte de las especificaciones, distintos indicios apuntan a que el equipo podría estar basado en la Lenovo Tab Plus Gen 2, un modelo recientemente anunciado que también apuesta por un sistema de nueve parlantes JBL y una fuerte orientación al entretenimiento multimedia. Sin embargo, la compañía todavía no confirmó oficialmente esa relación.

Por ahora tampoco se conocen detalles sobre el procesador, la memoria, el almacenamiento ni una posible disponibilidad internacional. Lo que sí queda claro es que Motorola busca diferenciarse en un mercado donde la mayoría de las tablets compiten por pantalla o rendimiento, apostando en esta ocasión a ofrecer una experiencia de audio muy superior a la habitual.

Con esta estrategia, la Moto Pad 70 Groove se perfila como una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan una tablet centrada en el consumo de contenido multimedia y valoran un sonido de alta calidad integrado en el propio dispositivo.