Caputo le mintió al mercado: superó el límite de compra de reservas al BCRA

El Gobierno ya accedió a más dólares de las reservas internacionales del Banco Central de los que prometió tomar en el marco del programa financiero difundido hace un par de semanas, en el contexto de un clima financiero que presiona por la salida de divisas del país, que marcó este martes el costo más alto del mes y pone un piso al Riesgo País que se sostiene arriba de los 400 puntos.

La administración del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo anunció el lunes 6 de julio, mientras el seleccionado nacional de fútbol esperaba por el partido con la selección de Egipto el pase a cuartos de final, un plan financiero que intentaba demostrar que contaban con los recursos para afrontar las necesidades de divisas de esta segunda mitad del año y de todo el próximo año electoral, donde el jefe de Estado aspira a su reelección.

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En ese plan financiero Caputo estableció que el Tesoro nacional iba a tomar solo 6.700 millones de dólares de las reservas internacionales este año y otros 4.900 millones el próximo año como parte de las necesidades por 44,1 millones de dólares de los dos años, pero este año ya superó esa meta.

Según los datos que surgen de las estadísticas del Banco Central, el Tesoro tomó 6.875 millones de dólares en ocho operaciones que realizó a lo largo del año, la última el 8 de julio pasado apenas dos días después de anunciar el programa financiero y en la previa de tomar créditos por 3.200 millones de dólares de tres bancos comerciales, Santander, BBVA y Deutsche.

El programa de Caputo fue aplaudido por el Fondo Monetario Internacional y recibido con escepticismo por el mercado financiero que lo consideró demasiado optimista y cuestionó que no considere la emisión de deuda en los mercados internacionales, considerado el verdadero termómetro para evaluar la confianza que despierta el programa monetario y cambiario de la administración libertaria.

Caputo reforzó la señal con el anuncio de la llegada al país de la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y del crédito de la banca comercial, mientras Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el Indec difundió la primera inflación por debajo de 2% en los últimos diez meses.

Los anuncios se sumaban a las decisiones de las calificadoras de riesgo Fitch y Standard and Poor’s de elevar la nota de la deuda, una medida que este martes también tomó Moody’s aunque se espera un menor impacto en el mercado de bonos y acciones.

La saturación de mensajes buscó perforar el piso de 400 puntos cnel Riesgo País, lo que habilitaría la emisión internacional y ayudaría realmente a recolectar los dólares que necesita el Gobierno para garantizar un tránsito menos complejo en el año electoral, cuando a las demandas del Tesoro se suman las del BCRA para hacer frente a su deuda y fundamentalmente de los ahorristas que frente a un escenario de incertidumbre potencia la dolarización.

El programa fracasó y la incertidumbre se anticipó en especial por la difusión del resultado fiscal del primer semestre del año que puso en duda la meta de superávit y fundamentalmente la idea de que funcione como ancla para avanzar en la reversión del proceso inflacionario, sosteniendo al Riesgo País por arriba de los 400 puntos aún después del pago de los servicios de la deuda del 9 de Julio por unos 4.300 millones de dólares.

Esa incertidumbre tocó este martes el máximo del mes, al elevar a 4,1% el costo por sacar dólares del país a cuentas del exterior que pagan las personas jurídicas que no pueden hacerlo por restricciones que establece el cepo que mantiene el Banco Central.

Ese costo o comisión era neutro hasta mediados de septiembre del año pasado, alimentado por un rulo que permitía a las personas humanas comprar en el mercado oficial y vender en el mercado financiero, en un rulo que financiaba con dólares de las reservas la fuga de capitales y que el BCRA puso fin el 26 de septiembre de 2025 en el marco de las medidas para controlar el mercado en la campaña electoral

La norma del BCRA establece que quien compra dólares en el mercado oficial (MULC) no puede operar con dólar MEP o CCL durante los 90 días siguientes y a la inversa, quien realiza determinadas operaciones con dólar MEP o CCL tampoco puede acceder al mercado oficial durante ese plazo.

Esta prohibición no era nueva. Había existido durante los años del cepo cambiario, pero el Gobierno de Javier Milei la eliminó el 14 de abril de 2025, cuando levantó gran parte de las restricciones para personas humanas y permitió operar simultáneamente en ambos mercados en el marco del acuerdo con el FMI.

En ese momento la comisión pasó de 1,5% a 3,5% y desde entonces se mantuvo en esos porcentajes hasta el pico previo de 4,5% que llegó a principios de abril, cuando se potenció la incertidumbre por el retraso del FMI para aprobar la segunda revisión del acuerdo y autorizar el desembolso de 1.000 millones de dólares.