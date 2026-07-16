El cuarto intermedio de la sesión del Senado en la que se iba a tratar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dio inicio al receso informal de invierno del Congreso. La agenda legislativa del presidente Javier Milei dejó temas en suspenso, en un escenario donde La Libertad Avanza (LLA) busca restablecer los vínculos con los socios de la Casa Rosada.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas del 2025, Milei prometía la llegada del "Congreso más reformista de la historia" y luego, en el inicio de sesiones ordinarias de este año, que "la moral" iba a ser "política de Estado". Sin embargo, el crecimiento del escándalo por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y la decisión de LLA de protegerlo, dinamitaron los puentes con los aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales.

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Tras la eyección de Adorni, Javier y Karina Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron los temas de la agenda que se viene en el Congreso y hacer un punto y aparte en las relaciones parlamentarias con los socios. Entre los proyectos que el Ejecutivo enviará está el de reforma de la carta Orgánica del Banco Central. Todavía no hay definiciones respecto a cuál será la Cámara por la que entrará este proyecto.

Lo que quedó en el Senado

La sesión de este jueves se reiniciará el 6 de agosto con el tratamiento de la inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos. Si el oficialismo quiere introducir otro tema en esa jornada, deberá ser sobre tablas y con dos tercios, que no los tiene.

Para esa fecha, LLA quería abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Hojarasca, el de "Falsas Denuncias" y el de Salud Mental. El primero de estos ya cuenta con media sanción de Diputados, mientras que el último todavía necesita dictamen en las comisiones del Senado.

El oficialismo había intentado mover el proyecto para vaciar la ley de Zona Fría. "Está en manos de Santilli, por ahora", explicaron a El Destape desde el entorno de un senador de LLA. El jefe de Gabinete es quien debe negociar con los gobernadores la activación de la Cámara alta.

La Casa Rosada impulsa el proyecto de reforma electoral, pero se encuentra en estado de deliberación. Los aliados de la Rosada sostienen la necesidad de que haya Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) o, en algunos casos, creen conveniente suspenderlas. El oficialismo cree que con las internas, el peronismo dirimirá sus diferencias. En el receso continuarán las negociaciones.

Lo que quedó en Diputados

El proyecto de "ley de Lobby", que había ingresado con el Super RIGI, quedó rezagado por falta de acuerdos. El Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley Antibarras", apenas tuvo un plenario de comisiones.

También está pendiente el proyecto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tienen dictamen de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General. El texto había tenido modificaciones a pedidos de bloques aliados.

Esta semana, tras la reunión de la mesa política del gobierno mileísta, se anunció que el 20 de julio ingresará a la Cámara baja el proyecto con modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.