El acuerdo de Patentes tiene dictamen en las comisiones de Diputados, pero el oficialismo tuvo que aceptar cambios

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación General de la Cámara de Diputados le dieron este martes dictamen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados juntaron 57 firmas para el dictamen de mayoría.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que resignar el título II del proyecto, para obtener las firmas. De esta manera, el texto tendrá que volver al Senado, donde había tenido media sanción en 1998.

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