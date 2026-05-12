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El acuerdo de Patentes tiene dictamen en las comisiones de Diputados, pero el oficialismo tuvo que aceptar cambios

El texto tuvo el aval de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación General de la Cámara Baja. Cuáles serán los cambios.

12 de mayo, 2026 | 16.47

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación General de la Cámara de Diputados le dieron este martes dictamen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados juntaron 57 firmas para el dictamen de mayoría.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que resignar el título II del proyecto, para obtener las firmas. De esta manera, el texto tendrá que volver al Senado, donde había tenido media sanción en 1998.

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y un par de materias de letras

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