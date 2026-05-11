Las tensiones con los socios y las internas le freezan el Congreso a Milei

En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) motorizará una sesión, que no incluirá la reforma electoral ni la totalidad de los pliegos de la justicia enviados por el gobierno de Javier Milei, por falta de acuerdos con los aliados. En Diputados, parte de la oposición arriesgó una jugada para iniciar el camino legislativo para interpelar a Manuel Adorni, en un recinto donde el oficialismo no tiene a los socios alineados en la defensa del jefe de Gabinete. La tensión hacia adentro del partido del Presidente y Karina Milei se incrementará, no solo por el ex vocero caído en desgracia, sino porque el Congreso será escenario de la eterna disputa de la secretaria General de la Presidencia con el asesor Santiago Caputo.

Qué pasará en el Senado: la sesión que impulsa LLA

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La intención del oficialismo es pedir una sesión para esta semana, que incluirá en el temario el proyecto de Regulación de Armas de Fuego, una tanda de pliegos de judiciales, incluyendo el de Carlos "Coco" Mahiques, y la autorización para el pago a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que en total suman U$S 171 millones.

El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, necesita el acuerdo del Senado para extender su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

Al Senado llegaron 78 pliegos de jueces, camaristas y defensores provenientes del Ejecutivo. Por ahora, tuvieron dictamen 32. En la última audiencia pública de la comisión de Acuerdos, los 16 nombramientos puestos a consideración, no tuvieron las firmas necesarias. "Faltan nombramientos de jueces del interior y muchas provincias", transmitieron a El Destape desde el entorno del senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad, uno de los que no puso el gancho.

Para esta semana, están previstas dos audiencias públicas para el miércoles a las 10 y el jueves a las 11. En esta última tendrá como uno de sus expositores a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, en calidad de candidato a juez de un tribunal federal de Santa Fe.

Maximiliano Abad, senador de la Unión Cívica Radical

No hay acuerdo todavía para que avancen en comisiones el proyecto de "Falsas Denuncias", impulsado por la ex periodista y aliada a LLA, Carolina Losada, y el de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, como uno de sus defensores. Ninguno de los dos textos tiene dictamen.

Todavía más empantanada está la reforma electoral. El oficialismo cosechó el jueves el ok del líder político de Misiones, Carlos Rovira, quien anunció que sus dos senadores y cuatro diputados votarán a favor del proyecto, que propone, entre otros puntos, eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por la negativa, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también se sumó al coro de pedidos de modificaciones al proyecto, que habían iniciado los aliados de la UCR y el PRO.

La semana pasada, el jefe de la bancada amarilla, Martín Goerling, había anunciado en su cuenta de X que había logrado un acuerdo para tratar en comisiones el proyecto de Ficha Limpia. Por el momento, no hay convocatoria.

Qué pasará en Diputados: la oposición pide interpelar a Adorni

Un grupo de diputados de la oposición pidió una sesión para el jueves 14 de mayo a las 11 para tratar cuatro expedientes que exigen la presencia de Adorni, para que dé informes verbales sobre sus presuntas irregularidades patrimoniales y en viajes al exterior. Todavía no hay convocatoria por parte de la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, que niega de todas formas posibles que será reemplazante del jefe de Gabinete.

La sesión fue solicitada por diputados de Provincias Unidas, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Defendamos Córdoba y Encuentro Federal. La intención es pedir en el recinto el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento. A esto se accede con mayoría simple: un número más cercano en un recinto con mayoría de LLA y aliados.

Uno de los proyectos propuestos para el pedido de sesión fue redactado por Unión por la Patria, pero no hay firmas en el texto elevado a la Presidencia de la Cámara. "Avanzaron sin nosotros", se quejaron desde el peronismo. Si se suman a estos y los que impulsaron la convocatoria, todavía faltan doce. Dicen que esta semana comenzarán a buscar garantía de apoyo en los bloques provinciales.

"Ellos (por Unión por la Patria) no ven que esté el número. Creemos que después de la apretada que le pegó Patricia (Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA), el Congreso queda pintado. Sino, pasa a ser una discusión de la interna mileista", comentó una voz del sector que pidió la sesión, que afirma que el peronismo estaba anoticiado del pedido de sesión.

La ex ministra de Seguridad hizo público lo que se rumoreaba: hay nombres de la primera plana de LLA fastidiados con que los Milei arrastren al Gobierno a la defensa de un funcionario que es incapaz de contrarrestrar las acusaciones que se le hacen. Horas después de los dichos de la jefa de senadores, el Presidente salió a decir que Adorni adelantaría la segunda parte de su Declaración Jurada. Como se informó en este medio, la gran hermana del oficialismo le tomó la patente a Bullrich.

Los aliados del oficialismo, el PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), avisan que no se sumarán al pedido de interpelación a Adorni. Desde este último sector, el diputado Eduardo Falcone afirmo que no están de acuerdo. "Seguimos pidiendo que renuncie o lo echen. Es un problema político del Gobierno, que lo debe resolver este", le dijo a El Destape.

Eduardo Falcone, diputado del MID

Si bien no se prestan a las movidas de la oposición, los socios de la Casa Rosada expresan su incomodidad con la interminable saga del jefe de Gabinete. Lo expresan no sumándose a la defensa férrea al funcionario que los hermanos Milei ordenaron a los propios.

Las reuniones de comisiones continuarán esta semana. Entre estas, se incluyen el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, también patrocinada por Sturzenegger y que cuenta con un fuerte rechazo de la industria farmacéutica.

A su vez, el Congreso tendrá esta semana la llegada del proyecto que la Casa Rosada denominó "super RIGI". Esta iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes, en una conferencia de prensa en la que Adorni no quiso responder sobre su situación judicial.

Se activarán las Bicamerales: los conflictos por venir

El martes, se activarán cuatro comisiones bicamerales. Los grupos parlamentarios se congregarán y definirán autoridades y días de reunión. Entre estas, a las 17.30, se conformará la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que anticipa un conflicto interno en el gobierno de LLA: el diputado Sebastián Pareja, que responde a Karina Milei, es número puesto para presidir el área que controlará a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que opera bajo el mando de Caputo.

Por otra parte, a las 13.30 se reunirá la Bicameral de Permanente de Trámite Legislativo, que analizará los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) redactados por Milei. Completan la agenda, a las 14.30, la de Niños, Niñas y Adolescentes, y, a las 16.30, la de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.