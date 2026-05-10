River insiste por Ángel Correa y Tigres le puso precio: cuánto deberá pagar

Correa es uno de los pedidos que Coudet realizó para obtener una salto de calidad en el ataque.

Uno de los pedidos más preponderantes que Eduardo "Chacho" Coudet realizó después de un mes de gestión al mando del plantel de River es la contratación de un delantero de jerarquía para elevar el nivel. Es por ello que el nombre apuntado a sumar en el mercado de pases de Ángel Correa, que se está desempeñando en Tigres de México. Aunque no va a ser nada fácil sacarlo de allí después del Mundial 2026.

Si se observa la composición del plantel, el “Millonario” solo cuenta con la presencia de Sebastián Driussi como jugador referente en el área del adversario. Esto es producto de que Agustín Ruberto no está recibiendo los minutos que necesita, y esto provoca que se mencione la posibilidad de que sea dado en calidad de préstamo con el fin de que pueda mejorar. Mientras que Joaquín Freitas está dando sus primeros pasos como jugador profesional.

Es por ello que se decidió avanzar en la contratación de un jugador que Marcelo Gallardo quiso y bastante en su primera como segunda etapa. “El nombre de Ángel Correa aparece en el radar de River; por hoy es 100% inviable. La operación es cercana a los 15 millones de dólares”, expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (antes Twitter). Un valor que es elevado, pero la institución se encuentra en condiciones de afrontar.

Hay que recordar que Sebastián Driussi demandó poco más de 10 millones de dólares por la compra del 100% de la ficha al Austin FC. Mientras que Kevin Castaño, que llegó desde el Krasnodar de Rusia por medio de una operación que entre ficha, impuestos y demás proporcionales, incluyó un pago al Cruz Azul de México, arrojó una suma de 20 millones de la divisa extranjera. Lo mismo aplica para la contratación de Maximiliano Salas, que demandó casi 12 millones.

No obstante, hay un detalle que complica bastante las conversaciones que River pueda llegar a tener con Tigres de México. “A los 15 millones, se le debe sumar un contrato muy alto”, agregó el periodista. Por ende, la contratación de Ángel Correa es una que podría demandar fácil 22 millones de dólares. Una cifra que no todos los directivos se muestran convencidos de afrontar.

¿Qué otras alternativas existen en River si no llega Correa?

Otros jugadores que le gustan a Eduardo Coudet son Lucas Beltrán, que se encuentra sumando minutos en el Valencia de España. Aunque su futuro marca que su préstamo llegará a su fin dentro de poco, tendrá que regresar a la Fiorentina. Este club se encargará de definir su futuro una vez que la nueva temporada europea se encuentre en marcha. Lo que permite pensar que su contratación podría demorarse bastante en definirse.

Mientras que el otro apuntado es Giovanni Simeone, que cada día que pasa entrega muestras de estar convencido de dejar Europa para regresar a la Argentina y ponerse nuevamente la camiseta de River. Incluso con un consejo de su padre de que debe permanecer más tiempo en el fútbol italiano porque todavía presenta condiciones para destacarse.

“Dos lugares me gustaría volver. Nápoles me encantaría, no sé si como jugador o qué. Y en Argentina, en River. Extraño bastante a mi país, por River, por mis amigos, por el lugar. En ese sentido”, expresó el atacante en una charla distendida que mantuvo con el youtuber Gianfranco Vella. Una señal que los directivos deben usar para iniciar un diálogo con el Torino y lograr que se llegue a un acuerdo de transferencia.