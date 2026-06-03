Cuántos partidos tiene el Mundial 2026: el fixture y formato de la Copa del Mundo

Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya empieza a generar expectativa en todo el planeta. A poco más de tres años de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, la próxima Copa del Mundo llegará con una transformación histórica: por primera vez competirán 48 selecciones nacionales, una decisión impulsada por la FIFA que modificará por completo el formato tradicional del torneo.

La ampliación no solo incrementará la cantidad de equipos participantes, sino también el número de partidos y la duración de la competencia. Durante 39 días, Estados Unidos, México y Canadá albergarán el campeonato más extenso de la historia mundialista, con nuevas instancias eliminatorias y un calendario récord.

Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 contará con un total de 104 partidos, cuarenta más que las últimas siete ediciones mundialistas disputadas con el formato de 32 selecciones.

El certamen comenzará el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde el seleccionado local enfrentará a Sudáfrica. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte estadounidense.

La expansión aprobada por la FIFA responde a una estrategia de crecimiento global del fútbol y permitirá una representación más amplia de confederaciones históricamente subrepresentadas. Sin embargo, la medida también generó debates entre especialistas y medios deportivos sobre el impacto físico para los jugadores y la calidad competitiva del torneo.

Cómo será el nuevo formato del Mundial

La principal novedad será la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. En la fase inicial, cada equipo disputará tres encuentros. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros, lo que conforma así un cuadro de 32 equipos.

La gran innovación es la incorporación de los 16avos de final, instancia que se suma a las tradicionales rondas eliminatorias. Desde allí comenzará el camino hacia el título con cruces directos hasta llegar a la final. De esta manera, el campeón deberá disputar ocho partidos para levantar la copa, uno más que en el formato utilizado desde Francia 1998 hasta Qatar 2022.

Mundial 2026.

El fixture: cuándo juega Argentina y cuáles son los partidos más esperados

La Selección Argentina integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

Su segundo compromiso será el 22 de junio ante Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Jordania, nuevamente en Dallas.

Entre los encuentros más atractivos de la primera fase aparecen:

Brasil vs. Marruecos (13 de junio).

(13 de junio). Estados Unidos vs. Paraguay (12 de junio).

(12 de junio). España vs. Uruguay (26 de junio).

(26 de junio). Francia vs. Senegal (16 de junio).

(16 de junio). Inglaterra vs. Croacia (17 de junio).

(17 de junio). Colombia vs. Portugal (27 de junio).

Calendario completo

Fixture y calendario del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 2

República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports y Paramount+).

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Bosnia & Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Mundial 2026.

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+ y Telefe).

Australia vs. Turquía – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports, Paramount+ y Telefe).

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

https://www.eldestapeweb.com/mundial/mundial-2026-horario-shows-programados-ceremonia-inauguracion-mexico-20266215917

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports, Paramount+ y Telefe).

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Mundial 2026.

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 3