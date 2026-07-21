Colectivos, subtes y trenes: así es la nueva app con seguimiento en tiempo real

Reúne funciones que hasta ahora estaban distribuidas en distintas aplicaciones y ofrece información para planificar viajes en transporte público con datos actualizados sobre recorridos, demoras e interrupciones del servicio.

Una nueva aplicación busca unificar en una sola plataforma la información sobre colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de Irlox, la herramienta gratuita que permite consultar el estado del servicio, seguir unidades en tiempo real y conocer los horarios estimados de llegada desde el celular o web.

El desarrollo reúne funciones que hasta ahora estaban distribuidas en distintas aplicaciones y ofrece información para planificar viajes en transporte público con datos actualizados sobre recorridos, demoras e interrupciones del servicio.

¿Cómo funciona Irlox, la nueva aplicación para seguir colectivos, subtes y trenes en tiempo real?

Irlox integra en una única plataforma el seguimiento de colectivos, trenes y subtes del AMBA. Entre sus principales funciones se encuentran la visualización de la ubicación de las unidades en tiempo real, la consulta de los próximos arribos a paradas y estaciones, el estado operativo de cada línea y las alertas por desvíos o interrupciones del servicio.

La aplicación también permite localizar las paradas más cercanas mediante GPS, explorar recorridos completos y guardar estaciones o paradas favoritas para acceder rápidamente a la información más utilizada. Además, incorpora mapas oficiales de la red de subtes y seguimiento de las distintas líneas ferroviarias metropolitanas.

Según explica el sitio oficial del proyecto, la plataforma fue diseñada para que los usuarios puedan consultar "el estado de los subtes, los arribos de trenes y cuándo llega tu colectivo, todo desde un único lugar".

La herramienta incluye información sobre las líneas de colectivos con seguimiento disponible, las siete líneas de subte y el Premetro, además de los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Tren de la Costa.

Irlox también reúne en una sola plataforma aplicaciones que anteriormente funcionaban por separado, como TuBondi, TuTren y TuSubte, además del servicio específico para la Línea Belgrano Norte. El objetivo es que los usuarios puedan acceder a toda la información de movilidad urbana sin necesidad de cambiar de aplicación según el medio de transporte que utilicen.